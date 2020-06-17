МКІП пояснило, що виключило Варнаву з “чорного списку” за поданням СБУ

У Міністерстві культури та інформаційної політики роз'яснили, що виключили російську телеведучу та кіноактрису Катерину Варнаву з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, за поданням Служби безпеки України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МКІП.

"13 березня 2020 року до Міністерства надійшов лист СБУ від 06.03.2020 № 2/5-331нт щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, російської телеведучої та кіноактриси Варнави Катерини Володимирівни. Відповідно до частини п'ятої статті 15 Закону України "Про кінематографію", Міністерство культури та інформаційної політики здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці виключно на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що Варнаву було виключено з переліку "виключно за поданням Служби безпеки України" відповідним наказом МКІП від 18 березня.

"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено. Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення", - зазначається також у повідомленні.

У МКІП додали, що відомості в Переліку своєчасно та оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України в рубриці "ООС", підрубриці "Інформація".

Напередодні стало відомо, що Міністерство культури України виключило з "чорного списку" російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим, дозволивши відвідувати Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство України з питань кіно у 2019 році заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів, в одному з яких знімався Володимир Зеленський.

Було заборонено показ російського фільму "Вісім перших побачень", оскільки там знімалася російська актриса Катерина Варнава, а вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через виступ в окупованому Криму.

​Варнава — російська телеведуча, кіноактриса, учасниця шоу Comedy Woman. Раніше — учасниця команд КВН "Збірна малих народів" і "Свої секрети".