Фінляндія запустила перший у світі проєкт міського скішерінгу

У фінському місті Лахті стартував перший у світі міський проєкт оренди лиж City Skis, покликаний, серед іншого, сприяти зменшенню викидів вуглецю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

«City Skis працює так само як і байкшерінг. Лижі можна взяти на певний час в пункті прокату, куди їх треба повернути після користування», - пояснила керівниця проєкту Саара Ваурамо.

У такий спосіб у Лахті сподіваються зменшити викиди вуглецю.

«Маємо надію, що City Skis зможе принести радість людям у найхолоднішу пору року, і водночас ми хочемо просувати ідею міста без викидів вуглецю», - додала Ваурамо.

Зазначається, що зараз у місті облаштовано три пункти, де можна взяти в оренду лижі.

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Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав держави припинити будувати електростанції, які працюють на вугіллі.

Фото: lahti.fi