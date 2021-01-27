Фінляндія запустила перший у світі проєкт міського скішерінгу
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Укрінформ
У фінському місті Лахті стартував перший у світі міський проєкт оренди лиж City Skis, покликаний, серед іншого, сприяти зменшенню викидів вуглецю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
«City Skis працює так само як і байкшерінг. Лижі можна взяти на певний час в пункті прокату, куди їх треба повернути після користування», - пояснила керівниця проєкту Саара Ваурамо.
У такий спосіб у Лахті сподіваються зменшити викиди вуглецю.
«Маємо надію, що City Skis зможе принести радість людям у найхолоднішу пору року, і водночас ми хочемо просувати ідею міста без викидів вуглецю», - додала Ваурамо.
Зазначається, що зараз у місті облаштовано три пункти, де можна взяти в оренду лижі.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав держави припинити будувати електростанції, які працюють на вугіллі.
Фото: lahti.fi