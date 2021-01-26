В Україні стартував онлайн-фестиваль австралійського кіно: що покажуть

З нагоди Дня Австралії 26 січня розпочався кіноклубний онлайн-фестиваль сучасного австралійського кіно «Кенгуру Фест». Безкоштовно і легально глядачі зможуть переглянути чотири стрічки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік».

«Це новий кіноогляд, який проводиться онлайн компанією «Артхаус Трафік» за підтримки посольства Австралії в Україні на платформі «Віртуальний Кіноклуб». Організувати безкоштовні онлайн-покази «Кенгуру Фест» та долучити своїх глядачів до перегляду можуть усі охочі активісти кіноклубів», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, головна подія фестивалю – пригодницька мелодрама «Лев» (Lion) режисера Гарта Девіса, яка у 2017 році отримала шість номінацій на Премію «Оскар»: за найкращі фільм, адаптований сценарій, роботу оператора, саундтрек, чоловічу і жіночу ролі другого плану. У стрічці зіграли зіркові актори Руні Мара («Керол», «Дівчина з татуюванням дракона»), Ніколь Кідман («Години», «Мулен Руж») та Дев Патель («Мільйонер з нетрів»). Фільм розповідає правдиву історію Сару, який у п'ятирічному віці сів не на той потяг і поїхав на інший кінець Індії за тисячі кілометрів від свого дому. Через 25 років, вихований прийомними батьками в Австралії, він вирішує знайти свою сім'ю і рідний дім, озброївшись неясними спогадами з дитинства та мапами Google Earth.

Документальна пригодницька стрічка «Вижити в глушині» (Surviving the Outback) – робота інструктора з виживання та шукача пригод Майкла Аткінсона, який зафільмував свою подорож глушиною Австралії. У фільмі режисер та головний герой хоче перевірити, чи вдасться йому вижити без команди та звичних засобів комунікації і дістатися до цивілізації самотужки.

Представлений у програмі документальний фільм «2040» – оптимістичний погляд на близьке майбутнє Землі. Удостоєний нагород режисер Деймон Ґамо подорожує найвіддаленішими куточками Землі, беручи інтерв’ю у спеціалістів різних галузей, що працюють над вирішенням глобальних проблем. Він досліджує, як виглядатиме майбутнє у 2040 році, якщо використовувати доступні людству сучасні екотехнології для покращення життя на планеті, а не подальшого її руйнування.

Також на фестивалі буде представлений зворушливий пригодницький фільм для родинного перегляду «Мій друг містер Персіваль» (Storm Boy) – хіт торішнього Чілдрен Кінофесту. Він теж порушує питання екології. За сюжетом успішний бізнесмен і щасливий батько сімейства згадує своє дитинство на схованому від усього світу узбережжі океану. Він повинен розповісти своїй онуці незвичайну історію хлопчика на прізвисько Шторм та пелікана-сироти – містера Персіваля. Історію небезпечних пригод і дивовижної дружби, яка вплинула на все його життя.

Фестиваль розпочався 26 січня, в День Австралії – національне свято, що знаменує початок освоєння Зеленого континенту європейцями. Триватиме подія до 31 березня.

Щоб подивитися стрічки, глядачам необхідно обрати вже існуючий кіноклуб на платформі "Віртуальний кіноклуб" та долучитися до його онлайн-показів. Або ж зареєструвати на сайті власний онлайн-кіноклуб для однодумців та почати організовувати перегляди в ньому.

На головному фото: фільм "Лев"