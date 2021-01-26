У Львові Ukraїner презентував фотопроєкт «Маланка. Відродження Карнавалу»

У Львові Ukraїner презентував фотопроєкт «Маланка. Відродження Карнавалу»

Фото, відео
Укрінформ
У Львівському муніципальному мистецькому центрі медіапроєкт Ukraїner презентував фотовиставку «Маланка. Відродження Карнавалу».

Про це повідомляє пресслужба Львівського муніципального мистецького центру, передає Укрінформ.

«Це спільний виставковий проєкт Ukraїner та Львівського муніципального мистецького центру. Фото з експедицій на стінах лекторію, а також маски та крила, у які вбираються маланкарі під час буковинського карнавалу», - зазначають організатори.

Виставка відкрилася напередодні, 25 січня та триватиме до 14 лютого. Тут представлені фотографії Сергія Коровайного, Олександра Хоменка, Дмитра Бартоша, а також маски Ірини Полянської.

Маланку або Щедрий вечір відзначають 13 січня за новим григоріанським календарем. Раніше ж Маланка припадала на 31 грудня, тобто була новорічним святом.

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Найбільша й найвідоміша з усіх буковинських Маланок відбувається в селищі Красноїльськ, що на кордоні з Румунією. 13 і 14 січня тисячі людей у вигадливих костюмах виходять на вулиці селища з виставами, піснями й танцями, святкуючи прихід Нового року. Традиції маланкування тут зберегли попри заборони радянської влади й сьогодні до Красноїльська на Маланку з’їжджаються тисячі туристів не тільки з усієї України, а і з інших країн світу.

Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, що у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну й презентує її у світі.

Фото експозиції: Марта Любів

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