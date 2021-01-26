У Львові Ukraїner презентував фотопроєкт «Маланка. Відродження Карнавалу»

Про це повідомляє пресслужба Львівського муніципального мистецького центру, передає Укрінформ.

«Це спільний виставковий проєкт Ukraїner та Львівського муніципального мистецького центру. Фото з експедицій на стінах лекторію, а також маски та крила, у які вбираються маланкарі під час буковинського карнавалу», - зазначають організатори.

Виставка відкрилася напередодні, 25 січня та триватиме до 14 лютого. Тут представлені фотографії Сергія Коровайного, Олександра Хоменка, Дмитра Бартоша, а також маски Ірини Полянської.

Маланку або Щедрий вечір відзначають 13 січня за новим григоріанським календарем. Раніше ж Маланка припадала на 31 грудня, тобто була новорічним святом.

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Найбільша й найвідоміша з усіх буковинських Маланок відбувається в селищі Красноїльськ, що на кордоні з Румунією. 13 і 14 січня тисячі людей у вигадливих костюмах виходять на вулиці селища з виставами, піснями й танцями, святкуючи прихід Нового року. Традиції маланкування тут зберегли попри заборони радянської влади й сьогодні до Красноїльська на Маланку з’їжджаються тисячі туристів не тільки з усієї України, а і з інших країн світу.

Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, що у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну й презентує її у світі.

Фото експозиції: Марта Любів