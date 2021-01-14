У Чернівецькій ОДА почали готувати документи, щоб внести традицію буковинського маланкування до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"Новорічну традицію буковинського маланкування пропонують внести до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Аби це стало можливим, розпочали підготовку відповідних документів", - йдеться у повідомленні.

У Красноїльську на Буковині вже другий день триває автентична Маланка / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

В обласній адміністрації зазначають, що наразі маланка входить до Регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Далі вона має потрапити до аналогічного національного реєстру. І лише потім документи подадуть до ЮНЕСКО.

Буковинську Маланку планують внести до списку ЮНЕСКО / Фото: Maxym Kozmenko, Чернівецька ОДА

"Під поняттям «Новорічна традиція буковинського маланкування» мають на увазі декілька типів цього звичаю, які побутують у Чернівецькій області. Їх об’єднує спільна ідея – прийти у новоліття, позбувшись усього злого. Однак у різних частинах області дійство має відмінне втілення. Це, зокрема, Вашківська переберія, Красноїльська маланка із ведмедями, театралізована Суховерхівська маланка, драматична Горбівська маланка, хореографічна маланка у Костичанах, Бесарабська маланка зі дзвонами у Кельменецькому районі", - додали в Чернівецькій ОДА.

Загалом до списку об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні внесено традицію Петриківського розпису, козацькі пісні Дніпропетровщини та косівську мальовану кераміку.