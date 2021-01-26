85-річна іспанка, яку оголосили померлою від COVID-19, через десять днів виявилася живою

Через десять днів після того, як родині іспанки повідомили про її смерть від COVID-19, вона повернулася здоровою з лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Родині 85-річної Рогелії Бланко сказали, що та померла 13 січня в лікувальному центрі внаслідок зараження коронавірусом.

Похорон відбувся наступного дня, але у зв’язку з карантинними обмеженнями її рідні не змогли бути присутніми на жалобній церемонії.

На невимовний подив усіх близьких минулої суботи вона повернулася цілком здоровою до будинку для літніх людей, де мешкала останнім часом.

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Як з'ясувалося, Рогелію Бланко переплутали з 90-річною Консепсьон Аріас, яка лікувалася від COVID-19 у тій самій лікарняній палаті – і насправді померла.

Загалом від початку пандемії в Іспанії виявлено 2,6 млн випадків коронавірусу, в тому числі 55,4 тисячі летальних.

Фото: АА