Британський Sky готує новий документальний фільм про Чорнобиль

Британський телеканал Sky анонсував випуск нового документального фільму про Чорнобиль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

Хронометраж майбутньої картини «Чорнобиль-86» (Chernobyl ‘86) триватиме 90 хвилин.

Сам фільм заснований на нещодавно розкритих архівних матеріалах і свідченнях очевидців трагедії, яка сталася в Україні у 1986 році.

Режисером стрічки буде Джеймс Джонс, який є лауреатом премії «Еммі». Продюсером виступлять Top Hat Productions разом із Sky Studios.

Зазначається, що прем’єра «Чорнобиль-86» запланована на 2022 рік.

"Чорнобиль" (Chernobyl) — п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

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Президент Володимир Зеленський підписав 16 жовтня 2019 року зміни до Закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, що передбачають кешрібейти - компенсацію частини витрат іноземним режисерам, які знімають кіно в Україні.