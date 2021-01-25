Британський Sky готує новий документальний фільм про Чорнобиль

Британський Sky готує новий документальний фільм про Чорнобиль

Укрінформ
Британський телеканал Sky анонсував випуск нового документального фільму про Чорнобиль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

Хронометраж майбутньої картини «Чорнобиль-86» (Chernobyl ‘86) триватиме 90 хвилин.

Сам фільм заснований на нещодавно розкритих архівних матеріалах і свідченнях очевидців трагедії, яка сталася в Україні у 1986 році.

Режисером стрічки буде Джеймс Джонс, який є лауреатом премії «Еммі». Продюсером виступлять Top Hat Productions разом із Sky Studios.

Зазначається, що прем’єра «Чорнобиль-86» запланована на 2022 рік.

"Чорнобиль" (Chernobyl) — п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

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Президент Володимир Зеленський підписав 16 жовтня 2019 року зміни до Закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, що передбачають кешрібейти - компенсацію частини витрат іноземним режисерам, які знімають кіно в Україні.

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