До річниці першого у світі локдауна Китай випустив документальний фільм
Укрінформ
До річниці першого у світі локдауна в Китаї випустили документальний фільм «Days and Nights in Wuhan» (Дні і ночі в Ухані).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.
23 січня китайський Ухань, де вперше зафіксували COVID-19, став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу на цілих 76 днів.
У новому схваленому державою документальному фільмі «Дні і ночі в Ухані» представлено роботи 30 режисерів, в яких відображені страждання і жертви, принесені 11 мільйонами жителів міста, медичним персоналом і передовими робітниками під час боротьби з коронавірусом.
За словами авторів фільму, фільм не тільки увічнює 76-денний локдаун в Ухані, а й акцентує увагу на важливості родинних стосунків і цінності людських життів.
Фото: Xinhua