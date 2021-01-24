До річниці першого у світі локдауна Китай випустив документальний фільм

До річниці першого у світі локдауна в Китаї випустили документальний фільм «Days and Nights in Wuhan» (Дні і ночі в Ухані).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

23 січня китайський Ухань, де вперше зафіксували COVID-19, став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу на цілих 76 днів.

У новому схваленому державою документальному фільмі «Дні і ночі в Ухані» представлено роботи 30 режисерів, в яких відображені страждання і жертви, принесені 11 мільйонами жителів міста, медичним персоналом і передовими робітниками під час боротьби з коронавірусом.

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За словами авторів фільму, фільм не тільки увічнює 76-денний локдаун в Ухані, а й акцентує увагу на важливості родинних стосунків і цінності людських життів.

Фото: Xinhua