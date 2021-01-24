В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, якому 5 тисяч років
Як передає Укрінформ, про це пише видання Daily Mail.
Гробниця, в якій знайшли кришталевий кинджал, розташована у нижній частині долини Гвадалквівір (поселення Валенсіна-де-ла-Консепсьйон Кастільеха-де-Гусман).
Довжина артефакту - 22 см, а приблизний вік - п'ять тисяч років. Кинджал виявили разом з 10 наконечниками стріл та іншим спорядженням.
Кинджал, який зроблено з гірського кришталю, експерти називають "найбільш технічно складним" з усіх коли-небудь виявлених артефактів періоду доісторичної Іберії, адже для його створення потрібна була б величезна на той час майстерність.
"Знахідка, ймовірно, являє собою похоронну атрибутику, доступну лише еліті цього періоду", - йдеться у висновках дослідження.
Також існує думка, що кришталь в той час використовували для посилення життєвої сили, магії та зв'язку з предками.