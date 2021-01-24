В Іспанії знайшли кришталевий кинджал, якому 5 тисяч років

Науковці з Університету Гранади, Університету Севільї та Вищої дослідницької ради Іспанії виявили стародавній кришталевий кинджал під час розкопок на південному заході країни.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Daily Mail.

Гробниця, в якій знайшли кришталевий кинджал, розташована у нижній частині долини Гвадалквівір (поселення Валенсіна-де-ла-Консепсьйон Кастільеха-де-Гусман).

Довжина артефакту - 22 см, а приблизний вік - п'ять тисяч років. Кинджал виявили разом з 10 наконечниками стріл та іншим спорядженням.

Кинджал, який зроблено з гірського кришталю, експерти називають "найбільш технічно складним" з усіх коли-небудь виявлених артефактів періоду доісторичної Іберії, адже для його створення потрібна була б величезна на той час майстерність.

За словами дослідників, кинджал знайшли далеко від рудників, де добували гірський кришталь. Цей факт може свідчити про те, що колись предмет належав представнику еліти, який заплатив величезну ціну за те, щоб отримати матеріал та обробити його.

"Знахідка, ймовірно, являє собою похоронну атрибутику, доступну лише еліті цього періоду", - йдеться у висновках дослідження.

Також існує думка, що кришталь в той час використовували для посилення життєвої сили, магії та зв'язку з предками.