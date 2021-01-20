В Ізраїлі виявили напис 1500-річної давнини

Група ізраїльських археологів та волонтерів виявила стародавній напис під час розкопок у селищі ет-Таїба в долині Їзреел.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Israel 21c.

Грецький напис «Ісус, народжений Марією», був набитий на камені, який, ймовірно, був частиною рамки перед входом до церкви у часи Візантійської імперії (наприкінці 5-го століття).

За словами археолога з Інституту археології при Єврейському університеті в Єрусалимі Леї Ді-Сегні, цей напис міг бути набитий на камені ще під час будівництва церкви.

Він додав, що тоді речення «Ісус, народжений Марією» використовувалося для захисту вірян від сатани. Ба більше, у ті часи цю фразу також часто писали на початку документів.

«Це перші докази існування візантійської церкви в селі ет-Таїба, і цей (напис - ред.) також підтверджує діяльність християн, які жили в цьому регіоні», - заявив співробітник Управління старожитностей Ізраїлю Валід Атраш.

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Зазначається, що розкопки, в яких брали участь археологи, студенти, волонтери та місцеві жителі, розпочалися до будівництва дороги у самому селищі.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області під час розвідок на березі Дністра, палеолітичної стоянки Молодове V, науковці знайшли зуб мамонта, якому близько 300 тисяч років.

Фото: Einat Ambar-Armon/Israel Antiquities Authority