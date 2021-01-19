На Буковині виявили зуб мамонта, якому 300 тисяч років

У Чернівецькій області під час розвідок на березі Дністра, палеолітичної стоянки Молодове V, науковці знайшли зуб мамонта, якому близько 300 тисяч років.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького університету Богдан Рідуш.

"У нас є рештки різних мамонтів. Із того, що вже опубліковано, ми маємо знахідку так званого Хазарського мамонта (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus), його зуб. Це один із предків звичайного Шерстистого мамонта, який жив близько 300 тисяч років тому. Його виявили поблизу палеолітичної стоянки на Дністрі Молодове V", - сказав науковець.

Раніше вважалося, що найдавніші шари цієї стоянки мають вік 50-60 тисяч років. Але знайдений зуб доводить, що там заховані і набагато давніші рештки тварин.

За словами науковця, знайдений зуб виявили минулої зими. Через низький рівень води у Дністрі саме в цю пору найкраще проводити наукові розвідки.

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"У нас на території області відомі декілька опорних, тобто добре досліджених багатошарових палеолітичних стоянок. Найвідоміша з них це Молодове V. Вона знаходиться в долині Дністра. Цей зуб ми знайшли минулої зими. Рівень водосховища упав, була також тепла зима, і ми їздили дивитися розріз тієї стоянки. Там познаходили багато цікавих решток. Окрім зуба мамонта, ми знайшли і кілька зубів коней, яким також близько 300 тисяч років. Вони відрізняються за розмірами і за морфологією від нинішніх коней", - додав Богдан Рідуш.

Він повідомив, що знайдений зуб наразі є найдавнішою знахідкою решток мамонта, які коли-небудь виявляли на території області.

Після проведення всіх необхідних наукових досліджень, 300-тисячолітній зуб мамонта зможуть передати до природничого музею ЧНУ.