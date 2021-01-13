Фільм «Сторонній» завершує участь у фестивалях і виходить у прокат

Фільм «Сторонній» Дмитра Томашпольського завершує фестивальну кампанію, що розпочалася у вересні 2019-го, і цьогоріч вийде в український прокат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«За цей час стрічку Дмитра Томашпольського, створену за підтримки Держкіно, було відібрано до офіційних конкурсних програм 20-ти міжнародних фестивалів жанрового кіно, де вона отримала 11 нагород. В українських кінотеатрах «Сторонній» очікується вже цього року», - ідеться в повідомленні.

За сюжетом стрічки, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час приймання хвойно-перлинної ванни. Розслідувати це доведеться інспектору Глуховській, у кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – інспектор змушена буде з’ясувати, ким вона є насправді.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Продюсер – Олена Дем’яненко. Виробництво – Gagarin Media Film Company за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Світова прем’єра «Стороннього» відбулася 21 вересня 2019 року в конкурсній програмі Сеульського міжнародного кінофестивалю, південноамериканська – 27 вересня 2019 року в конкурсі Fargo Fantastic Film Festival, а європейська – в конкурсній програмі Haapsalu Horror & Fantasy Film Festival у квітні 2020 року.

Прем’єри фільму відбулись у 14 країнах – Японії, США, Бразилії, Південній Кореї, Канаді, Індії, Естонії, Колумбії, Пуерто-Рико, Норвегії, Португалії, Ізраїлі, Великій Британії, Італії. Завдяки фестивальним успіхам стрічки кінокомпанія Gagarin Media Film Company уклала угоду з британським сейлз-агентом та дистриб’ютором «One Eyed Films», що наразі займається світовим прокатом фільму «Сторонній».