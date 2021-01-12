У Китаї знайшли нефритову цикаду 3600-річної давнини

Археологи знайшли в Центральному Китаї нефритовий виріб у формі цикади, вік якого перевищує 3600 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Дослідники зробили це відкриття в ході розкопок одного з поховань на ділянці палаців городища Ерлітоу, яке розташоване на території міста Яньші провінції Хенань.

Як вважають багато вчених, городище Ерлітоу, що є еталоном для виділення однойменної археологічної культури, було столицею династії Ся, яка правила, за однією з популярних версій, з 2070 по 1600 рр. до н.е.

Знахідка, довжина якої 4 см, була поміщена в центр могили.

У далекі часи люди, можливо, пов'язували метаморфози комах із якоюсь таємничою силою, і тому цикада з каменю була призначена для спілкування з богами, вважає науковець.

Крім нефритової "цикади", кераміки та лакових виробів, археологи також знайшли в цьому похованні безліч прикрас із бірюзи.

Раніше в похованні було виявлено 70-сантиметрового дракона, зробленого з 2000 бірюзових прикрас, який є найбільш раннім із відомих свідчень про дракона-тотема китайської нації.

Як повідомляв Укрінформ, залишки храму Афродіти, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років, були знайдені археологами в Урлі, що в турецькій провінції Ізмір на заході країни.