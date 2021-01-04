У Туреччині знайшли храм Афродіти, якому 2500 років
Фото
Укрінформ
Залишки храму Афродіти, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років, були знайдені археологами в Урлі, що в турецькій провінції Ізмір, на заході країни.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Cumhuriyet.
«Під час наших досліджень виявили храм Афродіти, знахідка датована V століттям до нашої ери... Руїни храму вражають. Афродіта була дуже шанована у той час», - розповіла Еліф Копарал, доцент кафедри археології університету мистецтв ім. Мімара Сінана в Стамбулі, яка керує розкопками.
Як повідомлялося, у кінці 2019 року на південному сході Туреччини, в провінції Мардін, археологи знайшли храм віком більш як 11 тисяч років.