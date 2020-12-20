На сході Китаю знайшли поселення, якому понад 5 тисяч років

Як зазначається, загальна площа поселення складає близько 18 тис. кв. м. Під час розкопок було знайдено місцезнаходження будівель різних часів, зольні ями, печі, криниці та огорожі, а також понад 600 виробів з фарфору, кераміки, каменю, нефриту, бронзи, дерева та кістки.

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"Виявлені найдавніші культурні реліквії, в основному, належать до 4-го періода археологічної культури неоліту Хемуду, культурам Лянчжу, Гуанфулінь і Мацяо", - йдеться у повідомленні.

Гуанфулінь - це культура пізнього неоліту в районі озера Тайху. До теперішнього моменту знайдено менше 10 поселень цієї культури, зазначають вчені.