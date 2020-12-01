На кукурудзяному полі в Сербії розкопали штаб римського легіону

Археологи виявили добре збережені рештки штабу римського легіону на кукурудзяному полі неподалік вугільної шахти в Сербії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Наразі розкопки продовжуються, а місцеві дослідники стверджують, що таке розташування римського військового штабу – в сільській місцевості – робить цю археологічну пам’ятку унікальною.

Зазначається, що загальна площа знахідки – близько 3,5 тисячі квадратних метрів. Цей штаб належав до VII легіону «Клавдія» (Legio VII Claudia).

Всього на територіях, що колись входили до Римської імперії, виявлено понад 100 подібних штабів – принципіумів. Проте майже всі вони знаходилися на територіях сучасних великих міст.

Цей же виявлений нещодавно комплекс, який знаходиться на схід від Белграда поблизу древнього римського Вімінаціума на глибині приблизно одного метра під землею, мав 40 кімнат, скарбницю, храм, плац-майданчик і фонтан. Поки що досліджено тільки чверть, і розкопки планується відновити наступної весни. Зокрема, в одній з кімнат археологи знайшли 120 срібних монет, які, «ймовірно, загубилися під час надзвичайної ситуації», наприклад, вторгнення або стихійного лиха.

Як повідомлялося, Legio VII Claudia діяв між 2 і 5 століттями нашої ери, і його оточений стіною табір і штаб були відокремлені від решти Вімінаціума, у якого були власні укріплення.

Фото: REUTERS/Marko Djurica