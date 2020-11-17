Мармурові сходи та зуб ведмедя: у Римі знайшли рештки палацу Калігули

Під офісною будівлею в центрі Рима археологи знайшли рештки розкішного будинку та саду римського імператора Калігули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Італійські дослідники, які розкопали цю ділянку, знайшли розкішний палац із багато прикрашеним садом та фонтанами, а також екзотичний звіринець, де мешкали страуси, олені та ведмідь.

Артефакти, зокрема коштовності, монети, кістки тварин і металева брошка, що належить імператорській гвардії, будуть виставлені на загальний огляд.

"Рештки розповідають неймовірні історії, починаючи від тварин… Ми знайшли кістки ноги лева, зуб ведмедя, кістки страусів і оленів. Ми можемо уявити собі тварин, що бігають на волі в цьому чарівному ландшафті, а також диких тварин, яких імператор використовував у приватних циркових іграх", - розповів доктор Мирелла Серлоренці з Міністерства культурної спадщини.

Дослідники також виявили насіння імпортованих екзотичних рослин, залишки білих мармурових сходів, що з'єднували різні рівні саду.

В інтер’єрі будинку є фрески - настінні розписи, зроблені на мокрій штукатурці. Стіни також облицьовані складним мармуром. Загалом розкопки археологів на цій території тривали три роки.

Як відомо, Калігула правив з 37 по 41 рік нашої ери. За ці чотири роки за монархом міцно закріпилася слава нещадного деспота, відомого своїми ексцентричними витівками і любов'ю до оргій та вбивств.

У 41 році нашої ери Калігула був зарізаний офіцерами преторіанської гвардії на чолі з Кассієм Хереєю. Його дружину та доньку також вбили.