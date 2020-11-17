Мармурові сходи та зуб ведмедя: у Римі знайшли рештки палацу Калігули
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.
Італійські дослідники, які розкопали цю ділянку, знайшли розкішний палац із багато прикрашеним садом та фонтанами, а також екзотичний звіринець, де мешкали страуси, олені та ведмідь.
Артефакти, зокрема коштовності, монети, кістки тварин і металева брошка, що належить імператорській гвардії, будуть виставлені на загальний огляд.
"Рештки розповідають неймовірні історії, починаючи від тварин… Ми знайшли кістки ноги лева, зуб ведмедя, кістки страусів і оленів. Ми можемо уявити собі тварин, що бігають на волі в цьому чарівному ландшафті, а також диких тварин, яких імператор використовував у приватних циркових іграх", - розповів доктор Мирелла Серлоренці з Міністерства культурної спадщини.
Дослідники також виявили насіння імпортованих екзотичних рослин, залишки білих мармурових сходів, що з'єднували різні рівні саду.
В інтер’єрі будинку є фрески - настінні розписи, зроблені на мокрій штукатурці. Стіни також облицьовані складним мармуром. Загалом розкопки археологів на цій території тривали три роки.
Як відомо, Калігула правив з 37 по 41 рік нашої ери. За ці чотири роки за монархом міцно закріпилася слава нещадного деспота, відомого своїми ексцентричними витівками і любов'ю до оргій та вбивств.
У 41 році нашої ери Калігула був зарізаний офіцерами преторіанської гвардії на чолі з Кассієм Хереєю. Його дружину та доньку також вбили.