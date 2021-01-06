Українська «Вікіпедія» назвала найпопулярніші статті 2020 року

Громадська організація «Вікімедіа Україна» назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті організації.

Як зазначається, у 2020 році лідерами списку стали статті «Україна» — понад 850 тисяч переглядів, а також «Шевченко Тарас Григорович» — понад 680 тисяч переглядів. На п’яте місце вийшла стаття «Коронавірусна хвороба 2019 в Україні» — її переглянули майже 440 тисяч разів за рік.

Загалом пандемія COVID-19 стала основною подією року, і це закономірно відбилася на інтересах читачів Вікіпедії. Три статті на тему увійшли до топ-25 - окрім статті про COVID-19 в Україні, це також «Пандемія коронавірусної хвороби 2019» (дев’яте місце, 346 тисяч переглядів) та «Вірус» (тринадцяте місце, 315 тисяч). Значний сплеск уваги отримали статті «Коронавіруси» та «Orthocoronavirinae» (підродина коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2), а також статті про чуму та іспанський грип.

«Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були „Білки“, „Гриби“ та „Займенник“ — теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb“ - очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті „Війна на сході України“ та „Збройні сили України“ читали менше - вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50», - зазначив заступник голови правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

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Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко - статтю про неї переглянули майже 225 тисяч разів. Також серед сучасників читачі української Вікіпедії цікавилися українськими політиками. Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Гео Лерос, Андрій Пальчевський та Денис Шмигаль увійшли до топ-10 найпопулярніших статей про сучасників. Серед сучасників-іноземців найпопулярнішими стали королева Єлизавета II та Ілон Маск.

Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні; на сьогодні розділ Вікіпедії українською мовою налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей. Щорічно ГО «Вікімедіа Україна» збирає статистику відвідувань української Вікіпедії, щоб дізнатися, які з цих статей найбільше цікавили читачів упродовж року.