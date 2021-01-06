Український шансон з'явився набагато раніше за російський — учений

Український шансон з'явився набагато раніше за російський.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав доктор історичних наук, директор Науково-дослідного інституту козацтва імені Степана Бандери, дослідник історії України, Польщі і Туреччини Тарас Чухліб.

"Як засвідчує музичне видання 1871 року під назвою "Варіації на тему шансону в Україні", укладене Йосипом Вітвицьким та опубліковане у Москві польською мовою та з українськими нотами, - український шансон жив і живе вже впродовж 150 років", - зазначив науковець.

Також він запропонував Верховній Раді ухвалити спеціальну постанову про відзначення 150-річного ювілею українського шансону.