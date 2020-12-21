В Одеській мерії вибачилися за «тюремний шансон» на відкритті новорічної ялинки

Як передає Укрінформ, про це повідомила адміністратор Одеського муніципального театру духової музики ім. Саліка Надія Чернева.

"Артисти театру імені Саліка відкривали міську ялинку. Оркестр "дідів морозів" виконав кілька святкових композицій. Снігуронька і Святий Миколай привітали одеситів з новорічним святом. Після завершення заходу артисти та адміністрація театру забрали свої музичні інструменти й пішли. А підрядники, яких наймали для технічного забезпечення заходу, залишилися вантажити свою апаратуру. В цей час як фонову музику звукооператор від підрядника включив плейлист з новорічними композиціями, серед яких і прозвучала ця композиція (пісня "Потому что в лагере Новый год" Михайла Шуфутинського - ред.), - пояснила Чернева.

Адміністратор муніципального театру вибачилася перед одеситами за таку "безглузду випадковість".

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі «запалили» головну ялинку на Думській площі, поруч, на Приморському бульварі, розпочав роботу передноворічний ярмарок, засвітилася карусель біля Дюка.

Перед присутніми одеситами виступив муніципальний духовий оркестр імені Саліка, музиканти якого перевтілилися з нагоди в загін Дідів Морозів. Оркестр виконав святкові мелодії, перед мерією запалили невеликий феєрверк, а після офіційної частини на Думській площі одеситів «порадували жорстким тюремним новорічним блатняком», який лунав з колонок.