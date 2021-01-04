Українська спортивна драма «Пульс» відкриє кінофестиваль у США

Світова прем’єра української стрічки «Пульс» відбудеться 29 січня на Flathead Lake International Cinemafest (FLIC).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

«Біографічна спортивна драма «Пульс», заснована на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук, стане фільмом-відкриттям Міжнародного кінофестивалю Flathead Lake International Cinemafest у Полсоні, (Монтана, США). Це стане також світовою прем’єрою фільму. Показ відбудеться 29 січня. 31 січня картину покажуть вдруге – на закритті події. Стрічка також номінована одразу у 4 категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер (Сергій Чеботаренко), найкраща акторка (Наталія Бабенко) та найкращий актор (Станіслав Боклан)», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, спортивну драму на фестивалі представить режисер Сергій Чеботаренко. Після показу він також проведе Q&A-сесію із глядачами.

«Прем’єрний показ фільму "Пульс" на американському кінофестивалі для мене завжди був мрією, і я дуже радий, що мрія стала реальністю. Я дуже вдячний організаторам за чотири номінації, особливо в категорії найкращий фільм і найкращий режисер, і за те, що наш фільм відкриває фестиваль», - сказав Чеботаренко.

Продюсер стрічки Єгор Олесов додав: «Ми надзвичайно пишаємося тим, що «Пульс» став фільмом-відкриттям фестивалю. Отже, ми не тільки поборемося у чотирьох номінаціях, а ще й першими покажемо нашу картину аудиторії».

Кінофестиваль триватиме з 29 по 31 січня як офлайн, так і онлайн. Усі події відбуватимуться наживо, для тих, хто надає перевагу віртуальному формату, фільми будуть доступні на спеціальному порталі після завершення усіх скринінгів.

Як повідомляв Укрінформ, всеукраїнську прем’єру та прокат фільму “Пульс” було перенесено з 19 березня 2020 року через запровадження карантину на 2021 рік.

“Пульс” – біографічна спортивна драма, що ґрунтується на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. Зйомки фільму завершено 2019 року на початку осені. Виробником стрічки є компанія KINOROB за підтримки Міністерства культури України. Дистриб’ютори - MMD UA і FILM.UA Distribution.

Режисер - Сергій Чеботаренко. Продюсер - Єгор Олесов. Оператор - Юрій Король. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Максим Черниш. Художник-постановник - Марія Островська. Композитор - Євген Філатов.

У ролях: Наталія Бабенко (Оксана), Станіслав Боклан (тренер), Вікторія Левченко (Олена, сестра Оксани), Наталія Доля (мати), Олександр Кобзар (батько), Лілія Ребрик (тренер Ірина), Ахтем Сеітаблаєв (лікар), Роман Ясіновський (Дмитро), Максим Самчик (Макс), Сергій Лузановський (Сергій), Дар’я Баріхашвілі (Ганна).

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