Вийшов перший тизер комедії з Олею Поляковою та Дзідзьо

Перший тизер комедії про обмін тілами "Зірки за обміном" з Олею Поляковою та Дзідзьо представили творці фільму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічку створено компанією Kinorob (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства з питань кіно. Прем'єра фільму в Україні планувалась вже цього грудня, проте епідеміологічна ситуація змусила виробників перенести реліз стрічки на наступний рік», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, за сюжетом зірки шоу-бізнесу Оля Малякова і Фома Михайловський є непримиренними суперниками на сцені. Несподіваним чином опинившись в тілах одне одного, вони намагаються повернути свої життя, але заради досягнення мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. А ще – на особистому досвіді зрозуміти, що гендерні стереотипи – це просто міфи.

Режисер-постановник фільму – Олексій Даруга, автори сценарію – Сергій Касторних та Артур Петров, генеральні продюсери – Ольга Полякова, Єгор Олесов, Михайло Ясинський, Наталія Юхно. Виробництво – KINOROB, Secret Service Entertainment Agency за підтримки Держкіно.

У ролях: Оля Полякова, Дзідзьо (Михайло Хома), Сергій Либа, Дмитро Вівчарюк, Марія Пустова, Євфросинія Мельник, Олег Волощенко, Єлізар Назаренко, Роман Халаімов, Наталія Сумська, Юрій Горбунов.

Зйомки стрічки були завершені ще влітку, тоді ж була запланована майбутня дата релізу. «Перенесення прем’єри на наступний рік дуже засмучує, проте це вимушений крок. Ми прагнемо, щоб якомога більше глядачів побачили цю чудову комедію. Ми знаємо, що на неї вже дуже чекають, і водночас розуміємо, що багато співвітчизників зараз побоюються приходити в кінотеатри. Тому тримаємо дистанцію, зберігаємо спокій та чекаємо! А що релізу "Зірок за обміном" дочекатися варто, доводить яскравий тизер, який ми випускаємо під час цих новорічних свят», - коментує продюсер фільму Єгор Олесов.

Кінотеатральний дистриб’ютор фільму в Україні – компанія "Кіноманія" разом з FILM.UA Distribution.

Фото: Facebook/@zirky.movie