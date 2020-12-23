Вийшов тизер українського фантастичного мультика «Віктор_Робот»

Студія «Червоний собака» випустила другий офіційний тизер сімейного анімаційного фільму Анатолія Лавренішина «Віктор_Робот».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічка, яка цьогоріч стала володарем Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю, вийде в український кінопрокат улітку 2021 року. Героїв стрічки озвучили зіркові українські актори Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв. Також глядачі почують хітові саундтреки у виконанні Dakh Daughters, Антона Слєпакова ("Вагоновожаті"), Мар’яни Головко та Марка Галаневича ("ДахаБраха")», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, події фільму відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємничо зникає. Дівчинка разом з помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.

Режисер-постановник фільму – Анатолій Лавренішин, учасник та переможець міжнародних кіно- та анімаційних фестивалів, серед яких Міжнародний Роттердамський кінофестиваль, Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Клермон-Феррані, Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів в Аннесі. Виробництво анімаційного фільму "Віктор_Робот" тривало понад три роки. Над стрічкою працювали майже 200 професіоналів.

Прем’єра картини відбулася в межах Національної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 року, де вона отримала Приз глядацьких симпатій. Також стрічка здобула нагороду в номінації "Найкращий анімаційний фільм" під час вручення Національної премії кінокритиків КІНОКОЛО у 2020 році.

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Фільм створено студією анімації «Червоний собака» за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Фото: usfa.gov.ua