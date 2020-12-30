Про «українського Шерлока» зняли серіал, прем’єра — на Різдво

Прем’єра пілотної серії вітчизняного ретро-детективу "Найкращий сищик" про "українського Шерлока Голмса" відбудеться 6 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Media Business Reports.

«Ретро-детектив «Найкращий сищик» - кіноверсія пригод Івана Підопригори, які письменник Владислав Івченко описав в однойменному бестселері», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Найкращий сищик» перенесе телеглядачів на сто років у минуле і розповість про колишнього філера, детектива початку ХХ століття Івана Підопригору, котрого вже охрестили "українським Шерлоком". Кинувши роботу в київському охоронному відділенні, герой купує хутір на Полтавщині, аби зажити спокійним життям і займатися господарством. Але тяга до слідства і необхідність встановити справедливість у злочинній губернії змушують його знову взятися за розслідування. Детектив знятий у стилі ретро: тут і розкішні вбрання, і старовинні авто, і вишукана атмосфера минулого.

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Головну роль у проєкті отримав Дмитро Рибалевський, а його напарника, "українського Ватсона", грає Назар Задніпровський – обидва є акторами Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Саундтреком трейлера проєкту стала пісня Аліни Паш, а музику до серіалу написали «Брати Гадюкіни». Режисер пілоту - Олександр Кирієнко, оператор - Ярослав Пілунський.

Фінансову підтримку для зйомок пілотної серії надав Український культурний фонд.

Серіал покаже 6 січня о 21:30 канал ICTV.

Як повідомляв Укрінформ, у конкурсі серіалів патріотичного спрямування від Міністерства культури та інформаційної політики перемогу здобули проєкти Одеської кіностудії "Лікар Філатов" та "Королі світу".

Фото: ictv.ua