Фільми, телесеріали та книжки, які українці шукали в Google впродовж 2020 року

У топ-десятках, зокрема, "Скажене весілля-2", "Спіймати Кайдаша" та "Ніщо не трапляється двічі"

Серед фільмів - шість виробництва США, два - Росії та переможець "Оскара" південнокорейський "Паразити". Серед серіалів - два американські (один з них спільно з Польщею), два українські, два турецькі, три російські та іспанський. Книжки переважно англомовних авторів, зокрема "стара добра класика" від Джейн Остін, Луїзи Мей Олкотт, Джорджа Орвелла, Стівена Кінга, а також два польські та шведський автори.

За матеріалами Google Україна