Портал IMDb представив топ найпопулярніших серіалів 2020 року

Популярний ресурс IMDb оприлюднив свої ТОП-10 найпопулярніших серіалів 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Businesswire.

Найпопулярнішим став серіал «Пацани» від Amazon Prime. Сюжет заснований на серії коміксів Гарта Енніса про команду, яка протистоїть супергероям. На другому місці - «Паперовий будинок» від Netflix про іспанських злочинців. Третю сходинку посів німецький науково-фантастичний проект Netflix «Пітьма».

Повний список ТОП-10 виглядає так:

Пацани (The Boys);

Паперовий будинок (La Casa de Papel);

Темрява (Dark);

Озарк (Ozark);

Мандалорець (The Mandalorian);

Ферзевий Гамбіт (The Queen's Gambit);

Академія Амбрелла (The Umbrella Academy);

Світ Дикого Заходу (Westworld);

Відьмак (The Witcher);

Корона (The Crown).

Ресурс IMDb визначає свій список найпопулярніших шоу за допомогою власного рейтингу IMDbPro, заснованого на фактичних переглядах сторінок більш ніж 200 млн відвідувачів IMDb на місяць.