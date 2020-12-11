Netflix зніме екранізацію роману Ремарка «На західному фронті без змін»

Компанія Netflix планує зняти кіноадаптацію роману Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Variety.

Режисером картини виступить німець Едвард Бергер, сценарій написали колишній журналіст The Washington Post і кіносценарист Іан Стокелл та актриса і продюсер Леслі Патерсон.

У головній ролі зніметься актор Даніель Брюль, відомий за стрічкою «Безславні виродки».

Продюсером фільму стануть Мальте Грунерт («Наслідки», «Під піском», «Наднебезпечний»).

Очікується, що виробництво стрічки розпочнеться у березні. Видання пише, що екранізація стане одним з найбільш масштабних за бюджетом фільмів, які коли-небудь були зняті в Німеччині.

Старт зйомок заплановано на березень 2021 року.

У Netflix поки не прокоментували дану інформацію.

Як відомо, «На Західному фронті без змін» — антивоєнний роман Еріха Марії Ремарка, виданий у 1929 році. Першою екранізацією роману став однойменний фільм режисера Льюїса Майлстоуна (1930 р.). Він отримав одразу два «Оскари»: в номінації «Найкращий режисер» та «Найкращий фільм».

У 1979 році режисер Делберт Манн зняв телевізійний варіант фільму.