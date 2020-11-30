Британія звернеться до Netflix через епізод серіалу «Корона» про принцесу Діану
Про це заявив міністр Великої Британії з питань діджиталізації, культури, медіа та спорту Олівер Доуден в інтерв’ю Daily Mail, передає Укрінформ.
«Без цього, боюся, покоління глядачів, які не проживали цих подій, можуть сприйняти вигадку за факти», - сказав Доуден.
Зокрема, міністр висловив занепокоєння, що вигадані моменти в останньому, четвертому сезоні серіалу про принцесу Діану та принца Чарльза можуть завдати шкоди іміджу британської монархії. Подібну думку висловив і брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер.
Як прокоментувала виконавиця ролі принцеси Діани, 24-річна Емма Корін, «звичайно, серіал заснований на справжніх подіях і фактах, але сценарії Пітера Моргана є художнім вимислом».
Раніше повідомлялося, що за останній тиждень «Корону» подивилося 29 мільйонів користувачів Netflix, що на 600 тисяч більше, ніж переглядів справжньої церемонії весілля Чарльза і Діани в 1981 році.
Четвертий сезон «Корони» вийшов на стрімінг-сервісі 15 листопада. Його дія відбувається в період між 1977 і 1990 роками.
Фото: IMDb