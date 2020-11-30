Британія звернеться до Netflix через епізод серіалу «Корона» про принцесу Діану

Мінкультури Британії звернеться до стрімінгової платформи Netflix із проханням додати дисклеймер про вигадані події на початку кожної серії популярного серіалу «Корона» про життя британської монаршої сім'ї.

Про це заявив міністр Великої Британії з питань діджиталізації, культури, медіа та спорту Олівер Доуден в інтерв’ю Daily Mail, передає Укрінформ.

«Без цього, боюся, покоління глядачів, які не проживали цих подій, можуть сприйняти вигадку за факти», - сказав Доуден.

Зокрема, міністр висловив занепокоєння, що вигадані моменти в останньому, четвертому сезоні серіалу про принцесу Діану та принца Чарльза можуть завдати шкоди іміджу британської монархії. Подібну думку висловив і брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер.

Як прокоментувала виконавиця ролі принцеси Діани, 24-річна Емма Корін, «звичайно, серіал заснований на справжніх подіях і фактах, але сценарії Пітера Моргана є художнім вимислом».

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень «Корону» подивилося 29 мільйонів користувачів Netflix, що на 600 тисяч більше, ніж переглядів справжньої церемонії весілля Чарльза і Діани в 1981 році.

Четвертий сезон «Корони» вийшов на стрімінг-сервісі 15 листопада. Його дія відбувається в період між 1977 і 1990 роками.

Фото: IMDb