У серіалі «Хід королеви» є український слід – шахіст Іванчук

В американському серіалі «Хід королеви» («The Queen's Gambit»), який чотири тижні поспіль б’є рекорди перегляду серед глядачів, є український слід. А українському шахісту Василю Іванчуку пропонували зіграти роль у цьому фільмі.

Як повідомляє Укрінформ, про це Іванчук розповів Радіо Свобода.

За словами гросмейстера, у популярному серіалі "є український слід", адже саме шахова партія Іванчука (з американським шахістом Патріком Вольфом у 1993 році) стала прототипом до головного поєдинку героїні стрічки Елізабет Гармон у фіналі фільму. Хоча тоді шахова партія між чемпіонами закінчилася внічию, на відміну від партії, зображеної у фільмі.

Іванчук розповів, що йому написали про те, що його партія використана у серіалі. "Мені просто про це написали. А вперше про це запитав Ілля Левітов на своєму шаховому каналі. Він цікавився, чи я знаю, що моя партія присутня у фільмі, тоді ще серіал я не бачив. Він пояснив, що це міжнародний турнір, білі там в прийнятому ферзевому гамбіті. І я згадав, що така партія була з американським шахістом Вольфом. 27 років минуло, але партію пам’ятаю. Звісно, я не пригадаю її від першого до останнього ходу, бо тривала вона довго, десь було 78 ходів, але пам’ятаю, який був розіграний дебют, які ключові моменти гри", - зазначив шахіст.

Іванчук також повідомив, що йому пропонували зіграти у фільмі роль Боргова (радянського чемпіона з шахів, з яким у фіналі змагається головна героїні).

"Мені написали на мейл. Я не одразу відповів, тому що не знав, ані що за телекомпанія, ані чи це правда чи афера, ані чи це якийсь жарт. З’ясував, що це солідна компанія, що готується такий серіал і тоді написав, запитуючи, що пропонують. Адже я мусив знати більш-менш обсяг роботи. Тиждень між листування минув і мені повідомили, перепросивши, що знайшли іншого актора на цю роль", - розказав Іванчук.

Водночас він зауважив, що краще зіграв би роль не Багрова, а сторожа, який навчив маленьку дівчинку в сиротинці грати у шахи.

"Ця роль мені б більше підходила... Вона більш богемна, емоційна, принаймні, так видалось у фільмі. Для цього сторожа шахи були чимось чарівним, таємничим. Для Боргова, можливо, теж, але все таки умови його життя, кар’єри, судячи з серіалу, сильно привчили його не показувати свої справжні емоції. Чи я готовий був таке зобразити? Скоріш за все – ні. Мені було б тяжко зіграти саме цю роль".

Василь Іванчук - відомий український шахіст, львів'янин, міжнародний гросмейстер, віцечемпіон світу за версією ФІДЕ 2002 року (у фіналі поступився українцеві Руслану Пономарьову). Чемпіон світу з бліцу 2007 року, чемпіон світу зі швидких шахів 2016 року.

На жовтень 2007 року мав рейтинг ФІДЕ 2787 (друге місце). Понад 20 років входив у десятку найкращих шахістів планети. У Львові працює шахова школа Іванчука.

Як повідомляв Укрінформ, психологічний трилер «Ферзевий гамбіт» («Хід королеви»), який вийшов 23 жовтня на стрімінговій платформі Netflix, став найуспішнішим мінісеріалом в історії цього порталу.