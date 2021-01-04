Прийом заявок на відбір куратора проєкту для Венеціанської бієнале продовжили до 31 травня

Термін подачі Кураторської пропозиції для участі у 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва продовжили до 31 травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Для участі у конкурсному відборі необхідно подати такі документи: заява про участь у конкурсному відборі у довільній формі, із зазначенням контактного телефону; інформація про професійні здобутки та досвід реалізації сучасних культурних проєктів в Україні та за кордоном (презентацію реалізованих проєктів необхідно додати до конкурсної пропозиції); концепція та опис національного культурного проєкту; проєктне фінансове обґрунтування вартості реалізації концепції та створення національного культурного проєкту, а також покроковий календарний план», - нагадали у МКІП.

А також застерегли, що забороняється надсилати на конкурс фотографії або тексти, авторські права на розміщення яких належать іншим особам.

Як зазначається, кураторські заявки треба надсилати на офіційну поштову адресу міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01601) та на електронну адресу info@mkip.gov.ua (із зазначенням теми листа «Кураторська пропозиція – 59-та Венеціанська бієнале»).

Також у МКІП поінформували, що у зв’язку з самовідводом члена конкурсної комісії з відбору Куратора національного культурного проєкту для представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале (квітень-листопад 2022 року) МКІП оголошує конкурс на добір одного експерта до конкурсної комісії з відбору Куратора.

До участі у конкурсі запрошують громадян України: незалежних фахівців у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; членів професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; членів міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Подавати свою кандидатуру до складу конкурсної комісії не можуть представники організацій, які планують змагатися за право бути Куратором (з метою уникнення конфлікту інтересів).

Необхідні документи: заява від кандидата; професійне CV; рекомендаційні листи.

Як повідомляв Укрінформ, через пандемію COVID-19 організатори La Biennale di Venezia анонсували нові дати проведення 59-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанська бієнале сучасного мистецтв - з 23 квітня по 27 листопада 2022 року.