Керівника відділку поліції у Брюсселі звільнили після фото з різдвяної вечірки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання VRT.
«У керівник поліції у брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан був відсторонений від роботи після святкування Різдва у головній поліцейській станції муніципалітету», - йдеться у повідомленні.
Molenbeek : Un dîner clandestin au commissariat, la zone de police confirme https://t.co/PtWEbPMsTj pic.twitter.com/Me8ZCFPar5— lalibre.be (@lalibrebe) December 27, 2020
За інформацією видання, поширені у соцмережах фотографії з цієї вечірки, на яких офіцери поліції явно порушують карантинні правила, дотримання яких покликані контролювати, спричинили резонанс. Чимало розлючених громадян зажадали пояснень.
У поліцейському відділку триває службове розслідування, яке має з’ясувати, що саме відбувалося в той день та хто з офіцерів брав участь у вечірці. За першими результатами перевірки шеф поліцейського відділку, який у цей день був на службі, позбувся роботи.
Як повідомляв Укрінформ, у Бельгії на періо Різдвяних і новорічних свят встановлені суворі обмежувальні заходи для запобігання новій хвилі коронавірусу. Зокрема, встановлено жорсткий "масковий" режим, заборонені всі масові заходи, людям не рекомендовано приймати більше одного гостя у приміщенні і до чотирьох – на свіжому повітрі.
В столиці Бельгії та всіх великих містах країни діє комендантська година з 22 години до 6 години наступного дня, коли заборонено виходити з домівок без поважної причини. Для порушників карантинних заходів встановлені стягнення у розмірі від 250 до 750 євро.
За даними Worldometer, у світі виявили 82 452 023 випадки коронавірусу, зокрема 1 799 626 летальних, одужала 58 463 431 особа.
фото: Твіттер