Керівника відділку поліції у Брюсселі звільнили після фото з різдвяної вечірки

Начальник поліцейського відділку в одному із районів Брюсселя був звільнений після того, як стало відомо про різдвяну вечірку його підлеглих, проведену із порушенням карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання VRT.

«У керівник поліції у брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан був відсторонений від роботи після святкування Різдва у головній поліцейській станції муніципалітету», - йдеться у повідомленні.

Molenbeek : Un dîner clandestin au commissariat, la zone de police confirme https://t.co/PtWEbPMsTj pic.twitter.com/Me8ZCFPar5 — lalibre.be (@lalibrebe) December 27, 2020

За інформацією видання, поширені у соцмережах фотографії з цієї вечірки, на яких офіцери поліції явно порушують карантинні правила, дотримання яких покликані контролювати, спричинили резонанс. Чимало розлючених громадян зажадали пояснень.

У поліцейському відділку триває службове розслідування, яке має з’ясувати, що саме відбувалося в той день та хто з офіцерів брав участь у вечірці. За першими результатами перевірки шеф поліцейського відділку, який у цей день був на службі, позбувся роботи.

Як повідомляв Укрінформ, у Бельгії на періо Різдвяних і новорічних свят встановлені суворі обмежувальні заходи для запобігання новій хвилі коронавірусу. Зокрема, встановлено жорсткий "масковий" режим, заборонені всі масові заходи, людям не рекомендовано приймати більше одного гостя у приміщенні і до чотирьох – на свіжому повітрі.

В столиці Бельгії та всіх великих містах країни діє комендантська година з 22 години до 6 години наступного дня, коли заборонено виходити з домівок без поважної причини. Для порушників карантинних заходів встановлені стягнення у розмірі від 250 до 750 євро.

За даними Worldometer, у світі виявили 82 452 023 випадки коронавірусу, зокрема 1 799 626 летальних, одужала 58 463 431 особа.

фото: Твіттер