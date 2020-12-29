Запах риби чи сірки: після COVID-19 можливі нюхові галюцинації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Повідомляється, що незвичайний побічний ефект хвороби, відомий як паросмія - спотворене сприйняття запахів, може непропорційно впливати на різні вікові групи людей.
Як зазначається, втрата нюху є одним з симптомів коронавірусу, але деякі пацієнти з тривалим періодом симптомів хвороби COVID-19 відзначають відчуття неприємних запахів через місяці після зараження коронавірусом.
Професор Нірмал Кумар, який також є президентом асоціації ЛОРів Великої Британії, був одним з перших медиків, який визначив аносмію - втрату нюху - як показник зараження коронавірусом у березні цього року.
Професор зауважив, що серед тисяч пацієнтів, які лікуються від довготривалої аносмії у Великій Британії, дехто тепер переживає паросмію.
Кумар повідомив Sky News, що пацієнти, які свого часу перехворіли на COVID-19, тепер відчувають нюхові галюцинації, вже після одужання від недуги.
Як повідомлялося, станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. Зокрема з хворобою не впоралися 1 781 539 осіб, натомість одужали - 57 799 127 пацієнтів.