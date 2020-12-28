Санта Клаус отримав ліцензію на польоти до Міжнародної космічної станції

Санта Клаус зі своїми саням зможе здійснювати комерційні космічні польоти до Міжнародної космічної станції. Відповідну ліцензію йому видало Федеральне управління цивільної авіації США.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті FAA.

Тепер Санта зможе безперешкодно переміщуватися у повітряному просторі США, ліцензія видана на корабель "Зоряні Сани-1" з ракетою Рудольф.

«Батько Різдва тепер може користуватися особливим дозволом із доставки вантажів авіатранспортом безпосередньо на дахи будинків у США в переддень Різдва», – заявили у FAA. Вони наголосили, що 2020 рік був складним і таке рішення додасть особливого святкового настрою.

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«Санта зможе принести свій унікальний і універсальний бренд доброї волі і радості дітям і дорослим будь-якого віку – навіть тим, хто перебуває на орбіті», – цитує повідомлення 24 Техно.