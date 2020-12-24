Американські військові почали відстежувати маршрут Санти

Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) з авіабази у штаті Колорадо перед Різдвом почало відстежувати подорож Санта-Клауса навколо світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

У NORAD уже активували офіційний відстежувач за Сантою. Усі охочі можуть слідкувати за подорожжю Санта-Клауса.

Цій традиції вже 65 років - уперше маршрут Санта-Клауса почали відстежувати у 1955 році.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Поштова служба США (USPS), яка щороку приймає від дітлахів тисячі листів до Санта-Клауса, запевняла, що той має імунітет від COVID-19, тому вчасно доставить усі подарунки.