Святкова добірка: що почитати біля ялинки

Зібрали для Вас 26 нових дитячих книжок під подушку та під ялинку.

«Велика різдвяна книжка» Надійки Гербіш та Ярослава Грицака

Різдво — свято з особливою атмосферою надії та дива. В історії чимало зворушливих прикладів, як-от перемир'я під час Другої світової, коли по обидва боки фронту звучала та сама колядка. Голоси двох авторів переплітаються, щоразу додаючи нових смислів та інтонацій у розмову про найсвітліше свято. Історичні факти, роздуми про народження Бога, традиційні та комерційні символи, Різдво в маскультурі — мозаїка тем, що витворює особливе різдвяне співзвуччя.

«Йдуть свята. Про Різдво, святого Миколая й новорічні традиції на світі» Моніки Утник-Стругала

Можете уявити собі зиму без Різдва, сповненого ароматів, смаків та незабутніх традицій? Авжеж, ні!

Та чи справді ви їх усі знаєте й чи однакові вони в усьому світі? Читайте і дізнавайтеся! Тут ви знайдете відповіді на питання: чому Різдво переважно відзначають 25 грудня? Навіщо організовують різдвяні ярмарки? Чи всі діти отримують подарунки того самого дня? Чому ми прикрашаємо ялинку? Хто вигадав перші скляні ялинкові іграшки? Навіщо будують різдвяні вертепи і т.д.

Крім того, із цієї книжки ви довідаєтеся про різдвяні рослини, першу зірку й навіть про Ебенезера Скруджа й Лускунчика.

Ви познайомитеся з колядками наших найближчих сусідів, розділом про Хануку, популярними різдвяними піснями та кінофільмами, незвичайною процесією зі смолоскипами, найзнаменитішим новорічним концертом і китайським Новим роком!

«Фантастичні пригоди різдвяної компанії» Коріни Ґізелер

Фреда завжди знала, що її кіт особливий… але ж не настільки, щоб йому телефонував сам Санта-Клаус і просив допомогти врятувати Різдво! Проте дивуватися ніколи. Дівчинка мусить довіритися пухнастому другові й відправитися разом з ним прямісінько на край світу. Там, на Північному полюсі, працює компанія «Ліга Різдва», завдяки якій діти з усього світу щороку отримують подарунки. Та цього Різдва помічники Санти, схоже, не зможуть виконати дитячі замовлення: невідомий хакер заблокував головний комп’ютер компанії!

Збірка «Таке різне Різдво»

«Таке різне Різдво» — нова збірка короткої прози сучасних українських письменників продовжує традицію різдвяних антологій «Видавництва Старого Лева».

Ми завжди так чекаємо Різдва! Щоразу плекаємо нову надію на диво. І, знаєте, дива таки трапляються: яскраві й буденні, великі і непомітні. Примирення братів, зустріч земляків, можливість, зависнувши в аеропорту між рейсами, прос­то добре виспатися у затишній «штуці» — готельній капсулі чи посмакувати «різдвяним поліном», французьким святковим десертом, десь у порожньому готелі в Нормандії. Різні дива, різне Різдво. Когось застає вдома, когось — у дорозі, а когось — у лікарні… Тихе Різдво й наповнене дитячим сміхом, самотнє і у колі сім’ї, урочисте і скромне, замріяне і ностальгійне, традиційне і не схоже ні на що. У кожного своя різдвяна історія, своє особливе Різдво.

До книги увійшли історії від таких авторів: Катерина Бабкіна, Дорж Бату, Христя Венгринюк, Надійка Гербіш, Богдан Коломійчук, Богдана Матіяш, Дзвінка Матіяш, Василь Махно, Катерина Міхаліцина, Костянтин Москалець, Ірина Савка, Ірина Славінська, Людмила Таран, Петро Яценко. Упорядниця Ольга Ренн.

«Нова радість стала. Улюбленi колядки та щедрiвки»

«Ось вам, любі малята від 2 до 102, ця прегарна книжка улюблених колядок та щедрівок, яку ви зможете ще й послухати за допомогою QR-коду в нашому безкош­­товному музичному додатку, — тут і відомі виконавці, і нові музичні формації, і уривки з двох щойно народжених різдвяних симфоній Мирослава Скорика та Івана Небесного, появу яких мені пощастило спродюсувати минулого року.

Я давно мріяв про таку книжку, і просив художників, а надто Андрія Потурайла, щоб ілюстрації до неї нагадували Український Різдвяний Рай (як у коляді «Нині Рождество...»), де всі нарешті вдома і всі одне одному колядують, де всюди світло й затишно, а з димарів в’ються дими, єднаючи небо й землю і пере­­­втілю­­­ючись у янголів різдвяного затишку (як у щедрівці «Небо ясні зорі вкрили»). Буду щасливий, коли ця книжка спонукає когось вивчити бодай дві-три колядки, щоб заспівати їх з друзями і відчути незнану досі насолоду... Про всяк випадок нагадаю, що колядують на Різдво, а щедрують на Старий Новий рік. Зрештою, різдвяний цикл триває від Святого вечора — аж до Йордана. Отож колядуймо натхненно, щедруймо завзято — на радість добрим людям і самим собі! Хай повсюдно лунають наші неймовірні різдвяні співи— у кожному місті, в кожному селі, у кожній оселі—по всій Україні, в усьому світі, де є українці, бо вірю, що наша спільна коляда здатна творити особливу духовну єдність і витравлювати усяку скверну», — Іван Малкович.

Збірка історій «Сім святкових бажань»

Збірка казок «Сім святкових бажань» – книга, яку хочеться мати до зимових свят та яка збере у теплому колі всю сім’ю, даруючи чарівний настрій. Що створює зимовий святковий настрій дітей? Звичайно, книги. Саме вони заохочують малечу очікувати новорічних і різдвяних днів, а також поселяють у маленьких душах віру в справжнє диво. Та не в усіх країнах свята проводяться однаково, адже всюди є свої традиції, які шануються сотнями років. І як же цікаво зазирнути за таємничу завісу відмічання чудесних зимових подій в інших державах!

Книга «Сім святкових бажань. Підслухано та записано від Ісландії до Китаю» розповість про найцікавіші, популярні та зворушливі традиції проведення зимових свят у різних країнах світу. Вона являє собою барвисту збірку з семи казок, кожна з яких уособлює певну державу та має захопливий сюжет. Над створенням книги працювали талановиті українські письменники та ілюстратори, які спільними зусиллями створили щось дійсно неймовірне.

«Різдвяні історії під подушку» Наталії Пашинської

Герої нової книжки української письменниці Наталії Пашинської не сидять на місці. Вони вигадливі, пустотливі, допитливі й неймовірно милі. Короткі оповідки й теплі ілюстрації обов’язково сподобаються маленьким читачам та їхнім батькам. «Різдвяні історії під подушку» занурять їх у вир святкових приготувань і подарують відчуття справжнього різдвяного дива.

«Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина» Любові Загоровської

На зимові свята повсякчас трапляються дива, але такого світ іще не бачив! Спочатку святий Миколай не приніс ані подарунків, ані різок дітям з українського містечка, а потім і Санта в Америці все переплутав. Саме час братися за розслідування: хто підлаштував такі капості та чому вони сягнули одразу двох континентів? Разом із героями цієї дотепної різдвяної казки юні читачі шукатимуть таємничого капосника, дізнаються, чому варто вивчати іноземні мови і як за допомогою дружби можна подолати будь-які перешкоди.

«Дивовижне Різдво» та «Загублений різдвяний лист» Валько

«Дивовижне Різдво»: Чи є краща пора в році за різдвяні дні? Лісові мешканці готують подарунки та прикрашають оселі в передчутті веселих свят. І треба ж такому статися, що саме напередодні Святвечора товстун Якоб втратив своє житло?! Добре, що поруч з ним були його вірні друзі. Читай у цій дивовижній книжці, як Бузиновий Ведмідь і Маленький Зайчик зарадили лихові та врятували свято!

«Загублений різдвяний лист»: Чи є кращі дні в році, ніж різдвяні? Чекаючи на Святвечір, Маленький Зайчик і Бузиновий Ведмідь гралися у сніжки. Раптом їм до рук потрапив лист, адресований самому Санта-Клаусу, — відтоді й починаються захопливі пригоди! Про те, як друзі допомогли маленькому бабачку Манні, ти дізнаєшся з цієї книжки!

«Таємна робота Санта-Клауса» Мікеле Д’іньяціо

Історія «Таємна робота Санта-Клауса» знайомить нас з милим Сантою, який понад усе любить свою професію. Та одного дня його звільняють. Куди тепер податися податись Санта-Клаусу? Він не втрачає надії та пробує себе у ролі офіціанта, аніматора та, навіть, співробітника call-центру. На жаль, такі заняття йому геть не підходять. І чи взагалі існує ще така робота, де він зможе ощасливлювати дітей?! Існує! Яка сама? Дізнавайтеся з книги.

«Вінстон і різдвяний лист» Алекс Т. Сміт

На Святвечір Вінстон знаходить лист до Санта-Клауса, який чомусь не потрапив до поштової скриньки. Герой вирушає в Надзвичайно Важливій Справі — він має знайти Санта-Клауса й передати йому лист до того, як настане Різдво. Мандруючи святковим містом, Вінстон зустрічає чудових нових друзів, переживає незвичайні пригоди й отримує особливу винагороду за свій добрий вчинок.

Це книжка, що має 24 з половиною розділи. Починати її читання треба напередодні Різдва. Останній піврозділ слід прочитати на саме Різдво!

Приємно читати цю книжку з дорослим, навіть усією сім’єю — вмощуйтеся зручно і читайте по розділу разом. Можна ще й печива до читання взяти. По-моєму, книжки добре поєднуються з печивом.

Також у книжці є чимало всіляких різдвяних забав. Не обов’язково робити їх абсолютно всі й точно в той день, коли ви про них прочитали. Займайтеся ними будь-коли, як маєте п’ять хвилин і передсвятковий настрій.

Зимова збірка «Книжка під ялинку»

У «Книжці під ялинку» зібрано найкращі вірші, казки, оповідання про зиму, написані відомими українськими письменниками. З них ви дізнаєтесь, як святкували Різдво і як розважалися взимку діти в давнину. До збірки увійшли оповідання, казки та вірші від знаних українських письменників: Олени Пчілки, Бориса Грінченко, Ганни Барвінок, Леоніда Глібова, Лесі Українки, Олександра Олеся, Якова Щоголіва, Богдана Лепкого.

«Сніговик» Майкла Морпурґо

У книзі «Сніговик» розповідається про маленького хлопчика Джеймса, який живе на фермі зі своєю родиною. Він дуже бажає побачити сніг на Різдво, і його мрія здійснюється. Джеймс ліпить найкращого в світі сніговика з очима-вуглинками, у старому капелюсі та у зв’язаному бабусею шарфі. І стається щось неймовірне – сніговик оживає! З цього й починаються захопливі пригоди двох друзів: хлопчика й сніговика.

Щирі та барвисті ілюстрації «Сніговика» заворожують та викликають справжню насолоду від прочитання книги. Цікава та добра історія приносить ніжні враження і сяючі посмішки, які стануть найкращим подарунком до зимових свят!

«Різдво і мої дванадцять бабусь» Катерини Єгорушкіної

У дівчинки Марії багато родичів по всьому світу. Щороку вони із сім'єю подорожують і святкують Різдво в різних країнах. Мексика, Фінляндія, Ефіопія, Канада чи Австралія — скрізь свої особливі різдвяні традиції, які Марійка порівнює з українськими. Ця книжка ознайомить із розмаїттям культур і розповість про українську діаспору.

«Зимова історія» Джилл Барклем

«Зимова історія» – книга, з якою найморозніші зимові вечори стають теплими та світлими. Вона створена талановитою Джилл Барклем. Книга вже стала легендою дитячої світової літератури та входить до популярного циклу «Ожиновий живопліт».

Загляньмо за Ожиновий живопліт, притрушений пухнастим і хрумким снігом. Тут на іншій стороні струмка, за полем, серед коренів і в старих стовбурах дерев живуть милі мишки, з якими відбуваються різні історії. Зимою все навкруги застелив м’який сніг, подарувавши маленьким сердечкам відчуття свята. Саме тому мишки вирішують влаштувати сніговий бал, і для цього вони будують під заметом Крижаний зал. Що ж вийде з цієї затії? Дізнавайтеся з книги.

«Коляда з лицарями» Ольги Купріян

Ця історія відбулась у Великому князівстві Литовському. В містечко на Львівщині прийшов справжній лицар Іванко. Який захват у дітлахів! А назавтра в лицаря зникає прапор із левом. Куди він дівся? Це з'ясують малі Анничка та Мстислав, батько якого теж лицарює десь на довгій війні. Хлопчик так сильно тужить за батьком: невже й Коляду доведеться святкувати без нього? Це історія про родинну підтримку, дорослішання та віру у диво.

«Малюк Санта» Джонатана Стуцмена

Напередодні свят Санта Клаус почувається як ніколи старим і виснаженим. Він закликає всю магію Різдва і загадує заповітне бажання — знову помолодшати. Але не так сталося, як гадалося, і Санта отримує трохи більше, аніж забажав. До Різдва залишається усього три дні, а Санта Клаус змінив свої черевики на маленькі черевички, а гучне «хо-хо-хо» на «гуу-агу». Різдво потрапило в халепу! Чи встигнуть малюк Санта й ельфи врятувати свято?

Збірка історій «Моє Різдво. 12 історій про дива, які поряд»

До збірки «Моє Різдво. 12 історій про дива, які поряд» увійшли твори, написані дванадцятьма різними авторами. Тож і їхні оповідання теж не схожі між собою: про сучасність і давнину, про звичайних людей і фантастичних істот, про веселе й не дуже… А отже, в цій збірці кожен знайде собі історію до душі…

Різдво — це особливий дивний час, коли очікуєш чогось чудового, незвичайного, чарівного. А якщо чогось дуже хочеш, воно обов’язково станеться. Саме так трапилося з героями оповідань, що увійшли до збірки «Моє Різдво». Про дива звичайні й абсолютно неймовірні, фантастичні, химерні розповідають сучасні українські письменники.

До збірки увійшли оповідання сучасних українських письменників: В. Арєнєв, Ю. Баткіліна, О. Гедеонов, А. Григорович, Д. Журавель, Ю. Ілюха, Н. Маринчак, Н. Матолінець, О. Мігель, В. Пузік, Марко Терен, А. Цеменко.

«Як маленьке Лисенятко Святого Миколая шукало» Ульріке Мочіуніґ, Флоренція Дайо

З чого починаються Різдвяні та новорічні свята? З подарунків, скажете ви. І це правда! Саме з подарунків, які приносить Святий Миколай. З чудо-ночі, коли він йде тихою ходою через ліси і гори до кожного будинку, кладе під подушки подаруночки, наповнює маленькі голови радістю, вірою в дива і просто гарним настроєм.

Цікаво, чи приходить Святий Миколай до лісу? Чи приносить він подарунки звірятам? Допитливе Лисенятко вирішило розгадати цю зимову загадку. Здається, про Святого Миколая тут не чули і не бачили його. Тільки Сорока побачила яскраві стрічки після чарівної ночі та Оленятко одного разу почуло дзвоники.

Хочете дізнатися, що зробило маленьке Лисеня, щоб здійснилося його найбільше бажання? Читайте у атмосферній книзі «Як маленьке Лисенятко Святого Миколая шукало»

«Дарунок Різдвяної зірки» Агнешки Ножинської-Дем’янюк

«Дарунок Різдвяної зірки» — це шість добрих казок про несподівані пригоди на Різдво, сімейне застілля на Святвечір, чарівні подарунки й тепло, яким так приємно ділитися. Святий Миколай, Віфлеємська зіронька й ангели принесуть героям цієї книжки справжню магію величного свята, а маленьким читачам розкажуть про найважливіші цінності Різдва — родинне коло та віру в дива.

«Гучна зимова сплячка» Кеті Гадсон

Черепаха не любить зими.

Щороку, коли випадає перший сніг, вона зручно вмощується для сплячки. Та цієї зими спокійно виспатися, здається, не вийде.

Ця історія переконає навіть найзатятіших буркотунів, що і взимку трапляється багато захопливого й чарівного, особливо коли поряд добрі друзі!

«Шусть і Шуня. Різдвяна ялинка» Акселя Шеффлера

Шусть і Шуня прикрасили ялинку печивом, але воно все пропало! А невдовзі Шустеві стало дуже зле. Здогадуєтесь чому?

З цією дотепною оповідкою можна повправлятися в лічбі та повчитися чесності й доброти.

«Різдвяна крамничка тітоньки Мальви» Сашка Дерманського

Ждного свята містяни не ждуть так завзято, як Різдва, коли в місті гамірно й безтурботно. Усе довкола повниться радісним сміхом, колядками, веселими голосами. А ще – казковими пахощами з чарівного фургончика тітоньки Мальви. Але цього року все може бути інакше, адже моторошна пані Мряка й підступний пан Крук вже почали втілювати в життя свій зловісний план. І лише малий Тишко разом з вірною собачкою Кучугуркою можуть їх зупинити. Але чи вдасться їм повернути дідусеві-казкареві чарівну книгу і врятувати Різдво? Створили книжку два блискучі українські майстри пера і пензля Сашко Дерманський та Ростислав Попський.

«Муха, дзвоник і Різдво» Віки Мізюк

На маленьку Муху (яку насправді звуть Марійка) чекають незвичні зимові свята. Її бабця опиняється в лікарні, і зв’язку з нею майже немає. На Миколая серед інших подарунків дівчинка отримує дивовижний срібний дзвоник, який має чарівну силу. Хто ж їй його подарував і навіщо?

Мусі потрібно встигнути приготуватися до Різдва і до повернення бабусі, дати раду собі й котові, зграям птаства, що чомусь заполонило місто, загадковій Білій Пані, яка з’явилася невідь-звідки, і головне — розгадати таки таємницю срібного дзвоника. Без найкращої подруги Люсі і найзапеклішого ворога Андрія Муха з усім цим не впоралася б. А ще — не дізналася б, що дива трапляються і навіть найхолодніше серце може розтанути від щирого дружнього дотику.

«Різдво у Великому дереві» Сільві Мішлен

На вершечку Великого дерева живе родина білок – тато, мама і троє білченят — Мельхіор, Бальтазар і Каспар (такі імена мали волхви, які принесли Ісусу дари на Різдво). Напередодні величного свята малюк Каспар кудись чкурнув, тож татусь вирушає на пошуки. Разом із ним маленькі читачі стрибатимуть з гілки на гілку, шукатимуть звірят і пташенят, розгортатимуть яскраві віконця із сюрпризами, щоб нарешті дізнатися, де сховалося білченя і його друзі, та як готуються до Різдва в цьому чарівному лісі.

Збірка оповідань «Коли сніг пахне мандаринками»

Коли сніг пахне мандаринками? Мабуть, у новорічно-різдвяну пору. Тоді так хочеться вірити в дива і чекати на подарунки святого Миколая, потайки сподіваючись, що він виконає твоє найзаповітніше бажання. Але що, коли ти вже не дитина? Невже у твоєму житті більше не буде святкової магії?

Герої оповідань сучасних українських письменниць і письменників, що увійшли до цього збірника, — підлітки. Іноді у святкову пору вони втрапляють у халепи чи переживають дивні пригоди, часом отримують несподівані дари або сумують через болісні втрати і не розуміють, як увімкнути кнопку «радість» на замовлення. Але врешті-­решт найважливіше для кожного з них — зустріти Новий рік та Різдво з найближчими. І в цьому — справжня святкова магія.

До книги увійшли твори таких авторів: Дорж Бату, Андрій Бачинський, Надя Біла, Ольга Войтенко, Оксана Давидова, Євгенія Завалій, Валентина Захабура, Олена Захарченко, Саша Кочубей, Марта Ліпша, Оксана Лущевська, Богдана Матіяш, Роман Росіцький, Оля Русіна, Мар’яна Савка, Слава Світова, Анна Сидор, Юля Смаль, Юлія Стахівська, Марія Титаренко, Ольга Трегуб, Гаська Шиян, Аліна Штефан, Наталія Ясіновська

Фото: zlatka.com.ua, chytomo.com та із соцмереж

Огляд підготувала Оксана Ускова