В Андріївській церкві відбудеться світова прем’єра віднайдених симфоній Березовського

У Києві 31 грудня в Андріївській церкві відбудеться світова прем’єра віднайдених симфоній видатного українського композитора Максима Березовського.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

«Напередодні Нового року, 31 грудня, на нас чекає унікальна подія - світова прем’єра під назвою #Березовський275. В Андріївській церкві пролунають усі три симфонії Максима Березовського: до-мажорна, відома з 2016 року, і дві нові - віднайдені нещодавно у Паризькому національному архіві», - написав він.

За словами Ткаченка, диригуватиме Кирило Карабиць - один з найвідоміших у світі українських майстрів, який і відшукав невідомі раніше симфонії. Виконуватиме симфонії Національний камерний ансамбль “Київські солісти”.

Міністр зазначив, що прем’єра запланована спеціально цьогоріч, до 275-річчя від дня народження Березовського. «Маестро є класиком української та європейської музики, а його симфонія До мажор стала першою українською симфонією. До речі, її ноти зберігаються в архівах Ватикану», - підкреслив Ткаченко.

Міністр також відзначив, що концерт #Березовський275 - унікальний дарунок музичній сучасності України, адже понад два сторіччя ці твори вважались втраченими.

Побачити концерт зможе кожен охочий завдяки UA Культура-Суспільне. Трансляція розпочнеться о 18:00 31 грудня на сторінці Кирила Карабиця у Фуйсбуці та на Youtube-каналі Фонду пам’яті Володимира Горовиця.

Співорганізатори концерту #Березовський275 - Міністерство культури та інформаційної політики й Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

Як повідомлялося, 27 жовтня 2020 року виповнилося 275 років з дня народження видатного українського композитора Максима Березовського.

Народився Березовський 16 жовтня (27 жовтня за новим стилем) 1745 року в Глухові. Початкову музичну освіту талановитий хлопець із козацької родини здобув, найімовірніше, у Глухівській музичній школі, що була заснована 1730 року й готувала професійні кадри для Санкт-Петербурзької придворної співочої капели. Згодом навчався в Києво-Могилянській академії, де, зокрема, писав твори для студентського хору.

У середині 1760-х – на початку 1770-х років Березовський вже був визнаним композитором. Він з відзнакою закінчив Болонську філармонічну академію в Італії, де навчався одночасно з Моцартом, був обраний членом Болонського філармонічного товариства. Найкращий на той час музичний педагог у Європі, композитор Джованні Батіста Мартіні вважав Березовського одним із найталановитіших своїх учнів і пророкував йому велике майбутнє.

Проте після повернення в Петербург українець, хоч працював у придворній капелі, потерпав від бідності й, ймовірно, недуг.

Він пішов із життя у віці всього лише 31 рік.

Значну частину творів Максима Березовського після його смерті було знищено, а ті, що збереглися, - розсіяні по архівах різних міст і навіть країн світу.