У Львові поетеса та композитор створили «карантинний» альбом

У Львові поетеса та композитор створили «карантинний» альбом

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Укрінформ
Львівська поетеса Ірина Рубець спільно із композитором та саундпродюсером Михайлом Олійником презентували аудіозбірку віршів із музикою "Обійми мене...". 

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив композитор, засновник компанії OLI Music Михайло Олійник.

«Коли я познайомився із творчістю Ірини, мене вразило її вміння торкнутися словом "струн душі". Теми і сюжети віршів захотілося наповнити музикою, яка гармонійно доповнить ідею ... Ми об'єднали зусилля для створення свого сокровенного світу почуттів і емоцій, яким хочемо поділитися зі слухачем! У час, коли увесь світ поглинула соціальна ізоляція, спричинена пандемією, людям надзвичайно бракує тепла та обіймів», – розповів композитор.

Ірина Рубець – львівська поетеса, автор книги віршів «Прозріння», яка була опублікована в 2019 році. Поезії її набули популярності завдяки Фейсбуку. Вірші, авторське відеочитання сподобалися тисячам людей.

Альбом записували близько трьох місяців: Ірина начитувала вірш, а композитор одразу імпровізував на роялі, тому музика тонко відображає щиру та раптову емоцію від почутого.

Збірку вирішили назвати як і вірш Ірини «Обійми мене…».

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Щоб зібрати кошти на друк CD, Ірина та Михайло оголосили передзамовлення диску і за перший тиждень отримали близько 200 замовлень та пожертв від благодійників – це дало можливість реалізувати проєкт.

До альбому увійшло 20 композицій, більшість із них – ще неопубліковані вірші Ірини. Збірник буде доступний у форматі CD та на цифрових платформах Apple Music, ITunes, Spotify, Google Play, YouTube Music та ін.

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