У Львові поетеса та композитор створили «карантинний» альбом

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив композитор, засновник компанії OLI Music Михайло Олійник.

«Коли я познайомився із творчістю Ірини, мене вразило її вміння торкнутися словом "струн душі". Теми і сюжети віршів захотілося наповнити музикою, яка гармонійно доповнить ідею ... Ми об'єднали зусилля для створення свого сокровенного світу почуттів і емоцій, яким хочемо поділитися зі слухачем! У час, коли увесь світ поглинула соціальна ізоляція, спричинена пандемією, людям надзвичайно бракує тепла та обіймів», – розповів композитор.

Ірина Рубець – львівська поетеса, автор книги віршів «Прозріння», яка була опублікована в 2019 році. Поезії її набули популярності завдяки Фейсбуку. Вірші, авторське відеочитання сподобалися тисячам людей.

Альбом записували близько трьох місяців: Ірина начитувала вірш, а композитор одразу імпровізував на роялі, тому музика тонко відображає щиру та раптову емоцію від почутого.

Збірку вирішили назвати як і вірш Ірини «Обійми мене…».

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Щоб зібрати кошти на друк CD, Ірина та Михайло оголосили передзамовлення диску і за перший тиждень отримали близько 200 замовлень та пожертв від благодійників – це дало можливість реалізувати проєкт.

До альбому увійшло 20 композицій, більшість із них – ще неопубліковані вірші Ірини. Збірник буде доступний у форматі CD та на цифрових платформах Apple Music, ITunes, Spotify, Google Play, YouTube Music та ін.