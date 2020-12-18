Пол Маккартні випустив записаний на самоізоляції новий альбом

Сер Пол Маккартні випустив нову платівку під назвою McCartney III, записану під час весняного карантину.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

Повідомляється, що вокал та інструментальні партії до одинадцяти композицій, які увійшли до альбому, Маккартні сам записав у студії.

На думку музичних критиків, новий альбом сера Пола дуже відрізняється за настроєм від попереднього більш комерційного проекту Egypt Station, який вийшов у 2018 році.

Наприклад, перший трек McCartney III під назвою «Довгохвостий зимовий птах» (Long Tailed Winter Bird) - це інструментальна імпровізація на акустичній гітарі, яка триває понад п'ять хвилин.

Раніше музикант у такому ж стилі роботи випустив альбоми McCartney I (1970) і McCartney II (1980).

Фото: Sonny McCartney