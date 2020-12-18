Пол Маккартні випустив записаний на самоізоляції новий альбом

Пол Маккартні випустив записаний на самоізоляції новий альбом

Відео
Укрінформ
Сер Пол Маккартні випустив нову платівку під назвою McCartney III, записану під час весняного карантину. 

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

Повідомляється, що вокал та інструментальні партії до одинадцяти композицій, які увійшли до альбому, Маккартні сам записав у студії.

На думку музичних критиків, новий альбом сера Пола дуже відрізняється за настроєм від попереднього більш комерційного проекту Egypt Station, який вийшов у 2018 році.

Наприклад, перший трек McCartney III під назвою «Довгохвостий зимовий птах» (Long Tailed Winter Bird) - це інструментальна імпровізація на акустичній гітарі, яка триває понад п'ять хвилин.

Читайте також: Рінго Старр відсвяткує 80-річчя благодійним онлайн-концертом

Раніше музикант у такому ж стилі роботи випустив альбоми McCartney I (1970) і McCartney II (1980).

Фото: Sonny McCartney

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-