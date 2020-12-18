Пол Маккартні випустив записаний на самоізоляції новий альбом
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
Повідомляється, що вокал та інструментальні партії до одинадцяти композицій, які увійшли до альбому, Маккартні сам записав у студії.
#McCartneyIII. The new album, out now.— Paul McCartney (@PaulMcCartney) December 18, 2020
Get it here: https://t.co/8UPtDfPijp
📷 by @maryamccartney pic.twitter.com/BSFO1S4sSK
На думку музичних критиків, новий альбом сера Пола дуже відрізняється за настроєм від попереднього більш комерційного проекту Egypt Station, який вийшов у 2018 році.
Наприклад, перший трек McCartney III під назвою «Довгохвостий зимовий птах» (Long Tailed Winter Bird) - це інструментальна імпровізація на акустичній гітарі, яка триває понад п'ять хвилин.
Раніше музикант у такому ж стилі роботи випустив альбоми McCartney I (1970) і McCartney II (1980).
Фото: Sonny McCartney