Рінго Старр відсвяткує 80-річчя благодійним онлайн-концертом

Учасник гурту The Beatles Рінго Старр відсвяткує своє 80-річчя благодійним концертом, який проходитиме в режимі онлайн через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

«Я попросив кількох моїх друзів надіслати мені кадри з шоу, яке вони зробили, і я використаю частину кадрів свого гурту All-Starrs з минулого року... Ми розпочнемо шоу о 5 годині (15.00 за Києвом – ред.). Але це все одно мій день народження, це мир і любов», - сказав Старр.

Благодійний концерт, у якому візьмуть участь колега Старра по "ліверпульській четвірці" Пол Мак-Картні, співачка Шеріл Кроу, Джо Волш, Бен Гарпер та інші, транслюватиметься на YouTube. Зібрані кошти будуть передані організаціям, серед яких Black Lives Matter.

Традицію відзначати свій день народження велелюдною вечіркою Рінго Старр започаткував 12 років тому. Пізніше цей захід був розширений на 27 країн.

Однак цього року через пандемію коронавірусу музикант був змушений змінити традицію.

Рінго Старр (справжнє ім'я Річард Старкі) - британський ударник, співак, композитор, автор пісень, продюсер, актор. Він найбільш відомий як учасник гурту The Beatles. На його честь також названо малу планету 4150 Старр.

Фото: ringostarr.com