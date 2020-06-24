У Британії випустять серію поштових марок на честь гурту "Queen"
Укрінформ
Національний оператор поштового зв'язку Великої Британії випустить серію поштових марок із зображеннями легендарного рок-гурту "Queen".
Про це повідомляє The Guardian.
"Рок-гурт «Queen» з’явиться на серії поштових марок у Великій Британії цього літа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серія включатиме 13 марок, які надійдуть у продаж з 9 липня.
На поштових марках будуть зображення членів гурту та обкладинки всіх його альбомів.
Нагадаємо: "Queen" став лише третім рок-грутом після Beatles і Pink Floyd, зображення якого з'явиться на поштових марках у Британії.