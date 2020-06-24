У Британії випустять серію поштових марок на честь гурту "Queen"

Національний оператор поштового зв'язку Великої Британії випустить серію поштових марок із зображеннями легендарного рок-гурту "Queen".

Про це повідомляє The Guardian.

"Рок-гурт «Queen» з’явиться на серії поштових марок у Великій Британії цього літа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серія включатиме 13 марок, які надійдуть у продаж з 9 липня.

На поштових марках будуть зображення членів гурту та обкладинки всіх його альбомів.

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Нагадаємо: "Queen" став лише третім рок-грутом після Beatles і Pink Floyd, зображення якого з'явиться на поштових марках у Британії.