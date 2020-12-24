Британців з Різдвом привітає deepfake королеви

Британський телеканал Channel 4 покаже альтернативне різдвяне відеозвернення Королеви Єлизавети II, використовуючи технологію deepfake.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

На телеканалі пояснили, що хочуть таким чином попередити людей про публікацію фейкових новин у діджитальну еру.

У відеозверненні, зокрема йтиметься про декілька контроверсійних для Британії тем, серед яких рішення принца Гаррі та Меган Маркл залишити Велику Британію цього року.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати новину.

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Як повідомлялося, технологія deepfake є методикою синтезу зображення людини, що базується на штучному інтелекті. Вона використовується для поєднання і накладення існуючих зображень та відео на початкові зображення або відеоролики.

Фото: CHANNEL 4