Восьмирічний український акордеоніст переміг на міжнародному конкурсі у Франції

На міжнародному музичному конкурсі International Open Trophee-2020 у Франції переміг 8-річний акордеоніст із Донеччини Іван Гомольський.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Управлінні культури і туризму Донецької облдержадміністрації.

«Цьогорічний дебютант, учасник молодшої категорії до 9 років Іван Гомольський з міста Часів Яр переміг на міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee-2020. Восьмирічний акордеоніст з Донеччини обійшов 21 учасника та виборов перемогу з блискучим результатом 24,5 з 25», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учня до виступу готувала викладачка Наталія Дорофеєва.

Через карантинні заходи цьогоріч ювілейний 70-й конкурс відбувся онлайн. На відео в Ютубі, викладеному Іваном Гомольськім, президент Всесвітньої конфедерації акордеоністів Фредерік Дешам, вітаючи переможця, зазначив, що його виступ «абсолютно геніальний». Іван отримав 24.47 з 25 можливих балів.

Вчителька Дорофєєва, яка брала участь в онлайн-розмові, розповіла, що вона працює в Бахмутському коледжі мистецтв і викладає за сумісництвом в школі мистецтв міста Часів Яр.

Як повідомляв Укрінформ, українська співачка гагаузького походження Наталія Папазоглу перемогла в пісенному конкурсі Тюркбачення-2020, який цьогоріч пройшов в онлайн-форматі.

Фото: Донецька ОДА