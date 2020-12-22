Восьмирічний український акордеоніст переміг на міжнародному конкурсі у Франції
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Управлінні культури і туризму Донецької облдержадміністрації.
«Цьогорічний дебютант, учасник молодшої категорії до 9 років Іван Гомольський з міста Часів Яр переміг на міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee-2020. Восьмирічний акордеоніст з Донеччини обійшов 21 учасника та виборов перемогу з блискучим результатом 24,5 з 25», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що учня до виступу готувала викладачка Наталія Дорофеєва.
Через карантинні заходи цьогоріч ювілейний 70-й конкурс відбувся онлайн. На відео в Ютубі, викладеному Іваном Гомольськім, президент Всесвітньої конфедерації акордеоністів Фредерік Дешам, вітаючи переможця, зазначив, що його виступ «абсолютно геніальний». Іван отримав 24.47 з 25 можливих балів.
Вчителька Дорофєєва, яка брала участь в онлайн-розмові, розповіла, що вона працює в Бахмутському коледжі мистецтв і викладає за сумісництвом в школі мистецтв міста Часів Яр.
Як повідомляв Укрінформ, українська співачка гагаузького походження Наталія Папазоглу перемогла в пісенному конкурсі Тюркбачення-2020, який цьогоріч пройшов в онлайн-форматі.
Фото: Донецька ОДА