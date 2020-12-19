Українська шопка вперше стала експонатом на виставці «100 вертепів у Ватикані»
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Укрінформ
Українська шопка вперше стала експонатом на виставці «100 вертепів у Ватикані».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці МЗС України.
"Чудова новина у День святого Миколая – вперше серед «100 вертепів у Ватикані» цього року і українська шопка", - зазначається у повідомленні.
У пресслужбі додали, що на Площі Святого Петра відкрилася міжнародна виставка, одним з експонатів якої стала шопка з України схимонахині Теодозії Полотнюк.
На передньому плані української композиції можна впізнати ліси Карпат, а на задньому – село Многопілля Донецької області. Вертеп символічно відображає дух Різдва від сходу до заходу України і знайомить з багатогранною палітрою української різдвяної традиції.
Виставка триватиме до 10 січня 2021 року.
Фото: synod.ugcc.ua/