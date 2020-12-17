Фінську сауну внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Фінську сауну внесено організацією ЮНЕСКО у список нематеріальної культурної спадщини: це перша фінська традиція, зазначена відділом ООН з питань освіти, науки та культури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

В основному списку всесвітньої спадщини є сім культурних і природних визначних пам'яток країни.

Важливу роль у цій справі зіграли фахівець Музейного відомства Леєна Марсіо і голова Товариства любителів сауни Рітва Охмеролуома. Вони подавали заявку в ЮНЕСКО і навіть випустили для її підкріплення спеціальний відеоролик.

«Для нас сауна - це спосіб заспокоїтися. З точки зору ментального здоров'я це важливе місце, де можна обнулитися від буденної суєти», - зазначила Охмеролуома.

«Сауна - це величезна частина фінської традиції, культури, історії і всього того, що значить бути фіном. Ми, фіни, живемо, дихаємо, спимо, їмо і ходимо в сауну», - сказала Марсіо.

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Тепер Фінляндія відповідатиме за збереження банної традиції. Особливого збереження, правда, фінська сауна не потребує: за оцінками, у країні налічується 3,2 мільйона саун на 5,5 мільйона жителів. У найбільших саунах можуть паритися одночасно від 180 до 300 осіб.

Як відомо, список нематеріальної культурної спадщини було створено у 2008 році. У нього входять десятки традицій і культурних просторів по всьому світу. В Естонії, наприклад, відзначена традиція лазні по-чорному у Вирумаа і пісенні фестивалі, у Росії - епічне мистецтво якутів олонхо і культура сімейських старообрядців у Забайкальському краї та Бурятії.