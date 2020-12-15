Виставку про фільм Балаяна відкриють у Довженко-Центрі

Проєкт «Польоти уві сні та наяву. Виставка» відкривається 17 грудня в Музеї кіно Довженко-Центру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного центру Олександра Довженка.

«Музейний проєкт досліджує однойменну культову кінострічку Романа Балаяна та епоху, в яку вона створювалася. Фільм «Польоти уві сні та наяву», що вийшов у радянський прокат 1983 року, майже одразу став культовим. Це портрет епохи «брєжнєвського застою». Своєрідний маніфест інтелігенції, риси якої проглядаються в образі головного героя», - йдеться у пресрелізі.

Як зазначається, «Польоти», де знялися зірки радянського кіно — Олег Янковський та Людмила Гурченко, — створені не менш зірковою командою Кіностудії ім. О. Довженка: режисером Романом Балаяном, оператором Віленом Калютою та композитором Вадимом Храпачовим.

Фільм разюче відрізняється від доробку Кіностудії ім. О. Довженка у 1970–1980-х роках. Це не просто винятковий художній твір, а важливий для української культури документ, що зафіксував життя радянського інтелігента в епоху занепаду тоталітарної імперії. Балаяну вдалося зняти не лише драму особистості, а й розробити типаж сучасного урбанізованого героя — те, чого не дали зробити Параджанову в «Київських фресках».

«Дослідження творчості Романа Балаяна перетворилося на дослідження міської теми в українському радянському кіно. Теми, що її, як з’ясувалося, в УРСР було негласно заборонено. І цей факт робить Балаяна не просто режисером, штатним постановником на студії Довженка, а літописцем життя тодішнього середнього класу… Зібрані в експозиції фільми, кадри, фотографії, документи, висновки, думки мистецтвознавців і свідчення очевидців не претендують на абсолютну об’єктивність. Однак вони дають певне уявлення про час, який Тарковський назвав епохою «глибоководних риб», - коментує куратор виставки Андрій Алферов.

Організатори зауважують, що виставка – кінематографічний проєкт, насичений кінообразами та мультимедійними рішеннями. Серед них виняткове місце посідає грандіозна відеомузична інсталяція «Шістдесяті» гуру литовської джазової музики Владіміра Тарасова про творчу атмосферу за «залізною завісою».

Тексти Тіберія Сільваші, Людмили Новікової, Івана Козленка, Володимира Войтенка, Надії Заварової, Сергія Тримбача, Наталії Сільваші, Марії Храпачової розкривають історичний та культурний контекст створення «Польотів». Інсталяції художника Антона Логова, створені спеціально для виставки, не лише акцентують ключові символи фільму, а й передають психологічні стани, через які проходить головний герой фільму Балаяна.

В експозиції представлено оригінальні живописні твори Любові Рапопорт, Тіберія Сільваші, Віктора Павлова і Тетяни Яблонської, твори класиків української документальної фотографії Олександра Ранчукова і Бориса Градова, а також фрагменти документальних та художніх фільмів, знятих у Києві в 1970–1980-х роках. Сучасне бачення персонажа, створеного Романом Балаяном на екрані, відображено у фотографіях Олени Сапонової та Ольги Степаньян.

Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Виставка триватиме до 7 березня 2021 року.

Фото: Кирило Чуботін