Фільм «Казка старого мельника» з 17 грудня виходить у широкий прокат

Український фільм-фентезі "Казка старого мельника" з 17 грудня виходить у широкий кінотеатральний прокат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"17 грудня в широкий кінотеатральний прокат виходить "Казка старого мельника" – український фільм-фентезі, знятий Олександром Ітигіловим за однойменною книгою Сергія Ухачевського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 грудня відбудуться спеціальні покази стрічки за участі акторів та творчої групи фільму. Покази пройдуть: о 12:45 у кінотеатрі "Жовтень" та о 16:00 у кінотеатрі Miromax, ТРЦ "Аладдін".

Ролі у фільмі виконали: Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Олексій Богданович, Ада Роговцева, Володимир Горянський, Ірма Вітовська, Остап Ступка, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Євген Нищук, Олексій Вертинський, Олеся Жураківська, Гарік Бірча, Василь Бендас.

Режисер стрічки – Олександр Ітигілов, автор сценарію – Сергій Гаврилюк.

Фільм створено кінокомпанією ТОВ "Євромедіа компані" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фільм «Казка старого мельника» розповідає про військового Адама, який повертається після битви та застає рідне місто в полоні злих чар.