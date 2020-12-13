Данська трагікомедія отримала «європейський «Оскар»

Фільм Томаса Вінтерберга "Ще по одній" отримав Європейську кінопремію в Берліні.

Про це повідомляє Укрінформ з посланням на DW.

"Данська трагікомедія "Ще по одній" визнана кращим європейським фільмом. Про це стало відомо ввечері у суботу, 12 грудня, під час вручення Європейської кінопремії в Берліні. Цього року урочисту церемонію скасували й замість неї провели відеотрансляцію. Фільм Томаса Вінтерберга також отримав європейський "Оскар" за кращу режисуру і кращий сценарій. А Мадс Міккельсен, який зіграв у фільмі головну роль, отримав премію як найкращий актор", - йдеться у повідомленні.

Фільм розповідає про шкільних вчителів, які перевірили на собі наукову теорію про те, що із самого народження людина страждає від нестачі алкоголю в крові. Вчителі вирішили провести експеримент і щоранку почали випивати невелику дозу алкоголю.

Зазначається також, що німецька акторка Паула Бер отримала премію за кращу жіночу роль у фільмі "Ундіна".

Цьогорічна церемонія нагородження тривала протягом декількох вечорів. Раніше композиторка Даша Дауенгауер отримала європейський "Оскар" за кращу музику - за свою роботу для німецької стрічки "Берлін, Александерплац".

"Європейська кінопремія вручалася цього року в 33-й раз. Минулого року найкращим фільмом визнали кінострічку "Фаворитка" про придворні інтриги у Британії вісімнадцятого століття", - додали у повідомленні.

Нагадується також, що на церемонії нагородження у 2019 році виступив український режисер Олег Сенцов. Тоді оголосили про створення "Міжнародної коаліції кінематографістів в зоні ризику", метою якої є підтримка кінематографістів, які стикаються з політичними переслідуваннями за їхню роботу.