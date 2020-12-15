У прокат виходить британський мультфільм «Гол»

Напередодні Дня святого Миколая, 17 грудня, на екрани українських кінотеатрів вийде британська stop-motion анімація «Гол».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік», яка презентує український постер стрічки.

«Фільм зі слоганом «На всіх забий – мрій!» розповідає про маленького крота Манго, який ось-ось повинен вийти на роботу шахтарем у копальню свого батька. Але Манго не дуже хоче працювати в шахті: він мріє стати професійним футболістом та зіграти на Кубку дикої природи з футболу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в Україні стрічка була вперше показана в межах конкурсної програми міжнародного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Цей анімаційний фільм – мотивуюча історія про наполегливість на шляху до мрій, на перший погляд нездійсненних.