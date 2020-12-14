«Темний лицар» і «Шрек» увійшли до списку класики кіно США

Національна рада США з безпеки фільмів додала 25 стрічок до реєстру кінокартин Бібліотеки Конгресу як національне надбання країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

До переліку, зокрема, увійшли «Темний лицар» (2008 рік, режисер Крістофер Нолан), «Шрек» (2001 рік, Ендрю Адамсон, Вікі Дженсон), «Механічний апельсин» (1971 рік, Стенлі Кубрик), «Брати Блюз» (1980 рік, Джон Лендіс), «Володар бурі» (1980, Кетрін Бігелоу), «Людина із золотою рукою» (1955, Отто Премінгер), дві німі картини «Саспенс» (1913 рік, Філліпс Смолли, Лоїс Вебер) і «Хліб» (1918 рік, Іда Мей Парк) та інші.

У національний реєстр фільмів щороку включають картини, які мають «культурне, історичне чи естетичне значення». Ще одним з критеріїв є те, що стрічці на момент додавання до реєстру має бути не менше 10 років.

Загалом, з урахуванням доданих у 2020 році стрічок, в реєстр включили вже 800 фільмів.

У Бібліотеці Конгресу США їх зберігають в умовах, які дозволяють захистити від руйнування плівки та цифрові копії.