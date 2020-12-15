Українська стрічка отримала €180 тисяч від фонду Eurimages – МКІП

Копродукційний кінопроєкт «Тривала втеча» здобув підтримку від фонду Eurimages на загальну суму 180 тисяч євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«З 7 по 11 грудня відбулося 161-те засідання Ради правління Eurimages. Цього разу Україну на конкурсі представляв копродукційний кінопроєкт «Тривала втеча». Відповідно до оголошених результатів, цей фільм здобув підтримку від Eurimages на загальну суму 180 тисяч євро. Зокрема, понад 50 тисяч євро будуть спрямовані безпосередньо на рахунок українського співпродюсера», - йдеться у повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що це є черговим доказом потенціалу кіногалузі України, адже це насамперед визнання якості на міжнародній арені.

«Тривала втеча» - це міноритарна копродукція з Італією, режисер - Андреа Маньяні, відомий українцям за попереднім копродукційним фільмом «EASY».

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня 2019 року ухвалила Закон «Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (Eurimages).